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Украинские удары вывели из строя 10-15% мощностей российских НПЗ

  • 4.04.2024, 20:37
Украинские удары вывели из строя 10-15% мощностей российских НПЗ

В РФ обрушилось производство бензина.

Удары украинских беспилотников нанесли ущерб нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, выведя из строя 10-15% ее мощностей. Об этом по итогам заседания Совета Украина-НАТО на правах анонимности заявил чиновник Альянса, передает Reuters.

«Удары, вероятно, вывели из строя более 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей, а возможно и более 15%. И, в зависимости от масштаба повреждений, ремонт может занять значительное время и требовать значительных затрат», – сказал он.

По словам чиновника, становится все меньше и меньше таких объектов российской энергетики, критической инфраструктуры, защищенных от потенциальных ударов.

Он также подчеркнул, что некоторые удары украинских беспилотников производились на расстоянии более 1000 километров. Это, по его словам, «подчеркивает масштаб атак».

После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в РФ обрушилось производство бензина.

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