«360 рублей, на эту сумму можно как-то прожить?» 1 4.04.2024, 21:05

Белоруска оформила пособие по уходу за пожилой матерью и оказалась на пороге бедности.

Если ваш близкий родственник (или даже незнакомый человек) старше 80 лет или имеет инвалидность первой группы, вы можете официально оформить уход за ним или ней. И государство будет регулярно платить за ежедневную заботу. Именно такой возможностью воспользовалась Ирина, чтобы быть рядом с лежачей мамой. Вот только оказалось, что у этой опции немало подводных камней. «Зеркало» поговорило с женщиной о сложностях, с которыми пришлось столкнуться, и задали вопросы Министерству труда и соцзащиты.

«Надо доказать, что я непьющая и адекватная»

Около двух лет назад 55-летняя Ирина попала в сложную ситуацию: ее уволили с работы из-за политики, а положительную характеристику, чтобы устроиться в другое место, давать отказались. Также на руках белоруски оказалась пожилая мама, за которой нужен был присмотр (женщины не стало в этом году). Тогда Ирина решила оформить за ней уход, чтобы получать хотя бы небольшие деньги.

— На тот момент мама была старше 80 лет, поэтому я могла так сделать, — рассказывает женщина. — Для получения пособия нужно подтверждение врачей, что ты не алкоголик, не наркоман, психически здоров. И что физически здоров тоже и можешь выполнять такие обязанности. Хотя больше всего меня коробила справка от нарколога и от психиатра, потому что надо доказать, что я непьющая и адекватная. К этому прикладывала справку о том, что нигде не работаю, и справку о том, что маме нужен уход. Но если присматриваешь за человеком в пожилом возрасте, почему-то каждые полгода нужно все подавать заново. Позже из-за деменции маме поставили первую группу инвалидности. И тогда я смогла оформить уход за ней бессрочно.

Так как мама Ирины жила вместе с ней, они постоянно находились вместе. Если же уход оформляется за кем-то посторонним, нужно быть рядом по 12 часов в день, рассказывает она. В обоих случаях тот, кто официально присматривает за человеком, должен заботиться о его или ее гигиене, менять одежду, если надо — подгузники, давать лекарства, ходить в магазин, готовить еду и так далее. За все это сейчас в месяц платится 406,74 рубля — сумма, равная бюджету прожиточного минимума на душу населения. В ноябре 2023-го женщина получала 367,79 рубля. Напомним, эта сумма считается порогом бедности в Беларуси.

— В финансовом плане было немного легче из-за того, что муж зарабатывал, а маме платили пенсию, — рассказывает собеседница. — Но в целом, конечно, вообще не знаю, как можно жить на такие деньги. Особенно если, не дай бог, осталась бы вместе с мамой одна. Не понимаю, почему нельзя больше нигде работать, даже удаленно, если мама жила со мной? Сейчас ведь очень много разных вариантов. Нахожусь дома, стоит компьютер, я работаю, получаю деньги. Мама позвала — я подошла. Она постоянно под присмотром. Тогда почему нет?

«Посмотрите, поинтересуйтесь пожилым и больным человеком!»

При этом условий для желающих официально ухаживать за человеком немало. Во-первых, помимо полного здоровья, нужно быть трудоспособного возраста. Так, сестра Ирины была на пенсии, но оформить уход за мамой не могла. Во-вторых, если вы уже являетесь опекуном, тоже есть ряд ограничений.

— К примеру, как мне объяснили, если я попала в больницу или заболела, выплаты приостанавливаются. И никого не волнует, на что буду в это время жить, — возмущается женщина. — Или когда ездила к детям за границу, приходилось писать заявление, что «прошу прекратить выплату пособия», потому что уезжаю. Почему-то нельзя просто сделать перерыв. Буквально через три дня возвращаюсь, и все документы нужно собирать заново. Причем неважно, что я проходила всех врачей всего пару месяцев назад.

То, как Ирина смотрела за своей мамой, проверяла специальная комиссия, которая приезжала к ней несколько раз. Собеседница уточняет: если бы ее в этот момент не оказалось дома, могла бы лишиться оформленного ухода за мамой.

— Но все оказалось в порядке, я их пустила, — вспоминает женщина. — Правда, мне казалось, раз приехали, так зайдите, посмотрите бабушку. Хорошо ли за ней смотрю, в каком она состоянии, чисто ли в помещении, какие у нее таблетки. А им абсолютно не было до нее дела: «Нет, нам бабушку не надо». Но вы же с меня спрашиваете за каждую копейку! Так посмотрите, поинтересуйтесь пожилым и больным человеком, за которого вы радеете, за которого так беспокоитесь!

Ирина не раз говорила проверяющим о том, что на сумму, которую она получает, прожить очень сложно. Но вспоминает, что к ее возмущению относились довольно равнодушно.

— Я задавала вопрос: «Смотрите, пенсию не получаю, трудоспособного возраста, платят 360 рублей. Скажите, вот на эту сумму можно как-то прожить?» Просто пожимали плечами: «Мы не решаем». Так вы ходатайствуйте куда-нибудь! — рассуждает она. — И это у меня мама. А если так за чужим человеком смотреть? Это же просто смешные деньги.

Что говорят об этом в Минтруда?

Вопросы, которые волновали Ирину, мы задали на инфолинии Министерства труда и соцзащиты. Наша журналистка позвонила туда как белоруска, которая хочет ухаживать за мамой после болезни. В ведомстве подтвердили: на данный момент заботиться о человеке можно только тем, кто не работает. Но есть нюанс.

— Пособие по уходу оформляется за инвалидом первой группы или лицом старше 80 лет, нуждающимся в постоянном уходе. Оно назначается неработающим гражданам, у которых нет дохода. Тут это ключевое, вы не должны получать никакой доход, — рассказала сотрудница инфолинии. — Но сейчас на рассмотрении находится проект постановления, мы вносим изменения и даем право близким родственникам (супругам, детям, братьям и сестрам) осуществлять уход и работать на полставки. Предположительно это будет с 1 июля 2024 года.

Собеседница также добавила, что время ухода за пожилым человеком или человеком с инвалидностью входит только в пенсионный стаж, но не засчитывается в страховой.

Что касается суммы выплат, которая даже меньше минимальной зарплаты, она уточнила: размер никак не привязан к «минималке», а основывается на прожиточном минимуме. А вот на вопрос о том, как прожить на такую сумму, рассказала, что данное пособие — не полноценная зарплата, а «как бы социальная помощь».

— То есть мы понимаем, что, когда, допустим, близкие родственники попадают в такую ситуацию, у них зачастую не остается выбора. Нужно бросать работу, чтобы ухаживать за своим родным. Потому что у нас в Кодексе о семье и браке прописано (ст. 100), что близкие родственники обязаны осуществлять уход и так далее. Это как бы мера поддержки государства в ситуации, когда человек вынужден все бросить, чтобы ухаживать. Чтобы у него было хотя бы такое пособие, — считает сотрудница министерства.