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Россияне ударили по Нью-Йорку под Бахмутом

  • 4.04.2024, 21:14
  • 1,604
Россияне ударили по Нью-Йорку под Бахмутом

Оккупанты ударили по частному сектору.

Российские захватчики ударили по частному сектору Нью-Йорка Донецкой области – два человека погибли, еще двое получили ранения. Об этом сообщила областная прокуратура.

По данным следствия, оккупанты осуществили, вероятно, артиллерийский обстрел Нью-Йорка сегодня в 17:00 – снаряды попали по территории частного сектора, в результате чего погибли супруги: мужчина 53 лет и 51-летняя женщина.

Также вместе с ними на огороде была их 77-летняя родственница, которая получила травмы, а также от российской атаки получил телесные повреждения местный житель 74 лет – обоих госпитализировали с осколочными ранениями, отмечает облпрокуратура.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – пожизненное заключение.

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