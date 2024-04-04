СМИ: Трамп тайно говорил с президентом Саудовской Аравии 3 4.04.2024, 21:26

4,564

Дональд Трамп

Что известно.

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп провел тайную беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Об этом сообщает The New York Times.

Источники издания, знакомые с ситуацией, заявили, что это стало их первым публичным разговором после того, как Трамп покинул пост в январе 2021 года.

Содержание разговора остается неизвестным. Ни представители Трампа, ни чиновник правительства Саудовской Аравии не ответили на запросы о комментариях по этому поводу.

Издание пишет, что информация о разговоре появилась в то время, когда «администрация Джо Байдена ведет щекотливые переговоры с Саудовской Аравией, направленные на установление крепкого мира на Ближнем Востоке на основе дипломатических связей, созданных благодаря работе администрации Трампа, между Израилем и рядом арабских государств».