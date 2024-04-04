Белорусы Хацкевич и Залевский покидают польский футбольный клуб «Заглембе» 4.04.2024, 22:40

Александр Хацкевич

Контракты расторгнуты по взаимопониманию сторон.

Контракты белорусских специалистов Александра Хацкевича и Михаила Залевского с польским футбольным клубом «Заглембе» из Сосновца были расторгнуты по взаимопониманию сторон, выяснила «Трибуна».

Белорусы пришли в этот клуб совсем недавно, в январе. Александр Хацкевич занимал в нем должность главного тренера, а Михаил Залевский был спортивным директором.

Причиной прощания с белорусами стала провальная игра команды: «Заглембе» занимает последнее место в чемпионате Польши среди команд D2. К тому же Хацкевич на днях попал в громкий скандал: на него напали клубные фанаты.

После этого руководство польского клуба анонсировало кадровые изменения в течение суток.