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Можно ли спать с домашними животными в одной постели

  • 4.04.2024, 23:44
Можно ли спать с домашними животными в одной постели

Ученые ответили.

Ученые заявляют, что спать с питомцами на одной кровати можно, однако у этого могут быть самые непредсказуемые последствия.

Что же делать – ведь четверолапые порой так любят обниматься с хозяином и спать рядом всю ночь.

Исследователи давно спорят относительно того, можно ли пускать питомцев в постель. Оказывается, когда вы страдаете от бессонницы, стоит задуматься, в чем может быть истинная причина.

Если у вас есть кошка или собака, возможно, вам нравится чувствовать их любовь и тепло, а оттого вы пускаете их поспать рядом. Порой и сам питомец решает – провести ли ночь со своим «кожаным» или нет.

Специалисты из Тринити-колледжа в Кембридже провели анализ и собрали репрезентативную выборку из более чем 1500 американцев, которые заполнили анкеты, оценивающие их привычки ко сну.

Около половины рассказали, что спят с домашними животными – как минимум в одной комнате. После ученые изучили привычки тех, кто спал вместе с питомцами, и тех, кто не разрешал им заходить в спальню ночью.

Результаты оказались следующими – у первой группы респондентов было более низкое качество сна и больше симптомов бессонницы. Даже не смотря на демографические различия.

Важно отметить, что 93% участников рассказали, что уверены в положительном эффекте от сна с животными. Ученые предположили, что они просто не догадываются о потенциальном негативном воздействии.

Качество сна все же может портиться: зверьки издают различные звуки, ворочаются, без зазрения совести ложатся на хозяина, сковывая его естественные движения.

А еще, даже будучи в сонном состоянии, мы бессознательно переживаем, как бы случайно не задеть любимца и не причинить ему боль.

Но на этом авторы не остановились и решили узнать, лучше спать с кошками или с собаками. Однозначного ответа они пока не получили. Различия есть, но от чего они зависят – неясно. А значит потребуются дополнительные исследования.

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