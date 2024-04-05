Google введет платный поиск
- 5.04.2024, 3:01
Речь идет о функциях поиска с применением искусственного интеллекта.
Google намерен сделать некоторые свои поисковые функции платными.
Об этом сообщает издание Financial Times.
Речь идет о функциях поиска с применением искусственного интеллекта, который придется ежемесячно оплачивать в рамках подписки Google One.
Напомним, поиск на движке Search Generative Experience, который широко использовал искусственный интеллект для выдачи нужной информации, компания тестирует уже почти год, с мая 2023-го.