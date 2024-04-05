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Google введет платный поиск

  • 5.04.2024, 3:01
Google введет платный поиск

Речь идет о функциях поиска с применением искусственного интеллекта.

Google намерен сделать некоторые свои поисковые функции платными.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Речь идет о функциях поиска с применением искусственного интеллекта, который придется ежемесячно оплачивать в рамках подписки Google One.

Напомним, поиск на движке Search Generative Experience, который широко использовал искусственный интеллект для выдачи нужной информации, компания тестирует уже почти год, с мая 2023-го.

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