Google введет платный поиск 5.04.2024, 3:01

Речь идет о функциях поиска с применением искусственного интеллекта.

Google намерен сделать некоторые свои поисковые функции платными.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Речь идет о функциях поиска с применением искусственного интеллекта, который придется ежемесячно оплачивать в рамках подписки Google One.

Напомним, поиск на движке Search Generative Experience, который широко использовал искусственный интеллект для выдачи нужной информации, компания тестирует уже почти год, с мая 2023-го.