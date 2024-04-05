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В Беларусь возвращается тепло

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  • 5.04.2024, 7:49
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В Беларусь возвращается тепло

До +23°С.

В Беларусь возвращается тепло, но в ближайшие два дня будет мокро. А вот в воскресенье — до +23°С и без осадков. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

В пятницу, 5 апреля, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут осадки — дождь, ночью местами возможен мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3.+3°С, по западу Беларуси +4.+8°С; максимальная днем +8.+13°С, по юго-западу страны до +16°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В субботу, 6 апреля, погодные условия продолжат формироваться атмосферными фронтами с Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси ожидаются дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2.+9°С, максимальная днем +10.+17°С, в южных районах +18.+19°С.

7 апреля, в воскресенье, Беларусь в основном окажется в области повышенного атмосферного давления, при этом в дневные часы на территорию страны начнет распространяться теплая воздушная масса с юго-запада Европы. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью северо-западный, днем неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2.+8°С, максимальная днем составит от +13°С по северо-востоку до +23°С по юго-западу страны.

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