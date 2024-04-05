Огородники советуют сажать картошку с рыбой - колорадский жук и рядом не проползет 5.04.2024, 11:47

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Этот метод, хоть и кажется экстравагантным, имеет научное обоснование.

В постоянной борьбе с колорадским жуком, который может с легкостью уничтожить урожай картофеля, огородники нашли неожиданное решение – рыбу.

Некоторые садоводы, столкнувшись с нашествием вредителя, обнаружили, что внесение рыбных отходов в почву во время посадки картофеля может избавить от нежелательных гостей и при этом дополнительно улучшить урожай, пишет портал «Улитка».

Как сажать картошку с рыбой от колорадского жука

Этот метод, хоть и кажется экстравагантным, имеет научное обоснование. По словам одного из опытных огородников, рыбный запах, выделенный в почву, страшен для полосатого вредителя. Таким образом, картофель, выращенный с использованием рыбных отходов, остаётся неприкосновенным для колорадского жука.

«Мы использовали этот метод уже четыре года подряд и результат поражает. Наши участки картофеля защищены от вредных насекомых, и урожайность остается высокой», – рассказывает опытный огородник.

Однако, не каждый имеет доступ к свежей рыбе. В таком случае, садоводы предлагают использовать «рыбную воду» – экстракт, полученный из рыбы. Этот метод также эффективен и не требует больших затрат.

Не только средство от жуков, но и удобрение

Кроме того, рыба является отличным удобрением для почвы, обогащая её фосфором и другими питательными веществами. Согласно отзывам огородников, картофель, выращенный с использованием рыбы, обладает более пышной и здоровой ботвой, что дополнительно подтверждает полезность этого метода.

Таким образом, использование рыбы при посадке картофеля становится не только эффективным способом борьбы с вредителями, но и удачным экспериментом в области органического сельского хозяйства.