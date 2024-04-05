Эксперты поделились приемами, которые мгновенно сделают вас более уверенными 1 5.04.2024, 13:13

2,284

Язык тела играет решающую роль в том, как нас воспринимают другие люди.

Уверенность может говорить громче, чем слова, и часто все зависит от того, как вы себя ведете. Не секрет, что язык тела играет решающую роль в том, как нас воспринимают другие люди.

Часто неуверенность в себе выдает наше тело – плохая осанка, скрещенные руки и тому подобное. Однако есть 9 приемов, которые способны сделать вас более уверенными, пишет Hackspirit.

1. Держите спину ровной

Уверенность начинается с вашей осанки. Это одна из первых вещей, которые люди замечают в вас, еще до того, как вы начнете говорить. Сутулость может создать впечатление, что вы боитесь или просто не уверены.

2. Поддерживайте зрительный контакт

Никогда не следует недооценивать силу зрительного контакта. Это один из самых мощных инструментов в вашем арсенале языка тела. Когда вам нужно проявить уверенность, запомните этот простой прием – задержите взгляд на собеседнике. Это не только сделает вас более уверенным в глазах других, но и покажет, что вам можно доверять.

3. Искренне улыбайтесь

Наш мозг может отличить настоящую, искреннюю улыбку от фальшивой. Когда вы искренне улыбаетесь, это не только делает вас более достойным доверия в глазах других, но также может повысить ваше настроение и уровень уверенности.

4. Следите за языком тела

То, что говорит ваше тело, иногда может быть громче ваших слов. Различают открытый и закрытый язык тела.

Когда язык тела открытый, у человека нескрещенные руки, расслабленные плечи, а лицо смотрит на человека, с которым вы разговариваете. Это свидетельствует о том, что вам комфортно в своем теле и вы готовы общаться с другими.

5. Говорите медленно и четко

Когда вы говорите медленно и четко, вы доносите до людей, что ваши идеи имеют ценность и что к ним стоит прислушаться. Это также дает вам время тщательно подбирать слова, что еще больше усиливает влияние сказанного вами.

6. Практикуйте «позы власти»

«Позы власти», как следует из названия, излучают силу и уверенность. Исследование, проведенное Гарвардской бизнес-школой, показало, что удержание «позы власти» в течение всего двух минут может значительно повысить чувство уверенности.

Перед важной встречей станьте перед зеркалом: руки на бедра, ноги – на ширине бедер и высоко поднятая голова. Сначала это может показаться странным, но вы гарантированно почувствуете себя более уверенным.

7. Держите руки на виду

Независимо от того, сидите вы или стоите, держите руки на виду. Это еще один прием, который демонстрирует вашу уверенность.

8. «Отражайте» другого человека

«Отражение» – это мощный инструмент, который может сделать вас более привлекательными и уверенными. Оно заключается в имитации языка тела, жестов или речи другого человека.

Когда мы «отражаем» кого-то, это создает ощущение взаимопонимания и заставляет другого человека чувствовать себя комфортнее рядом с нами. Это невербальный способ сказать: «Я похож на вас и я вас понимаю».

9. Верьте в себя

В конце концов, самый эффективный способ выглядеть уверенным – поверить в себя. Все приемы с языком тела не помогут, если вы искренне не верите в собственные способности.

Когда вы действительно верите в себя, это излучается изнутри и отражается на языке вашего тела. Вы стоите прямо, говорите более настойчиво и уверенно.