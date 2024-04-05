Что находится за краем нашей Вселенной: пять самых ошеломительных теорий 2 5.04.2024, 15:28

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Одна из самых популярных теорий гласит о существовании «мультивселенной».

Что находится за границами наблюдаемой Вселенной? У науки есть пять одинаково правдоподобных и в то же время недоказуемых теорий о великом потустороннем мире, пишет «Фокус».

Что такое наблюдаемая Вселенная?

Для начала давайте поговорим о том, что такое наблюдаемая Вселенная на самом деле. А потом мы сможем порассуждать о «потустороннем» мире.

Наблюдаемая Вселенная включает в себя все пространство, которое мы можем наблюдать и измерять, основываясь на доходящем до нас свете. Возраст нашей Вселенной составляет примерно 13,772 миллиарда лет. Это означает, что все, что находится дальше, чем может преодолеть свет, с начала существования нашей Вселенной просто не успело дойти до нас и поэтому остается ненаблюдаемым.

Проблема в том, что это не техническое ограничение. Дело не в том, что технологии недостаточно развиты, чтобы заглянуть за эту таинственную завесу. Это просто ограничение, обусловленное самой скоростью света. Точно так же, как невозможно прочитать письмо, которое еще не пришло.

Кроме того, сама Вселенная расширяется все быстрее, а это значит, что таинственная граница удаляется от нас все дальше. Радиосигнал с Земли технически никогда не сможет достичь границы Вселенной, даже если он будет идти к ней бесконечно долго.

Если Вселенная постоянно расширяется, то «во что» она расширяется? Если бы вы полетели к краю Вселенной, что бы вы увидели?

Снаружи одна пустота

Согласно одной из теорий, за пределами нашей Вселенной может находиться бесконечная пустота.

Мы не можем постичь настоящее «ничто», поскольку оно не наблюдаемо и не поддается никакому описанию. Это отсутствие всего. Более того, может ли вообще существовать бесконечное пространство? Насколько мы знаем, все сущее ограничено. Даже то, что сейчас кажется бесконечным, лишь приближается к бесконечности, но никогда не бывает по-настоящему бесконечным.

Наш дом внутри черной дыры

Еще одно интересное явление может стать возможным ответом на вопрос о нашей собственной Вселенной. Черные дыры — это объекты, которые возникают, когда умирающие звезды разрушаются под действием собственной массы, образуя невероятно плотную сингулярность.

Черные дыры искривляют само пространство-время до такой степени, что ничто не может избежать их гравитационного притяжения за горизонтом событий. Даже свет. Что находится за горизонтом событий черной дыры, остается загадкой, как и границы нашей собственной Вселенной.

Что, если наша Вселенная находится внутри одной из таких черных дыр? По какой причине она расширяется, с каждой секундой отодвигая свой край все дальше и дальше за пределы нашей досягаемости, причем так быстро, что даже свет не может достичь края. Может быть, это та же сила, которая не дает свету покинуть черную дыру?

То, что мы наблюдаем как гравитационное притяжение снаружи черной дыры, изнутри является постоянно увеличивающимся пространством-временем, отодвигающим границу все дальше от всего. Точно так же расширяется и наша Вселенная.

Физик-теоретик Никодем Поплавский предложил еще одну интересную теорию. Наша Вселенная возникла из части гораздо большей Вселенной, которая попала в черную дыру и сжималась, пока не достигла непостижимо плотного состояния. Затем этот фрагмент ядра, подверженный гравитационному вращению, резко взорвался, образовав нашу современную Вселенную, какой мы ее знаем. Это ядро может быть источником нашего Большого взрыва.

Теории о черных дырах описывают горизонт событий как точку, в которой пространство-время искривляется быстрее света. Именно поэтому свет не может вырваться наружу. Он недостаточно быстр, чтобы достичь края. То же самое происходит и с нашей Вселенной. Расширение самой Вселенной — пространства-времени — происходит гораздо быстрее, чем скорость света. Так неужели мы оказались внутри гигантской черной дыры?

Это также может означать, что каждая черная дыра в нашей вселенной может содержать другие вселенные. Каждая из них может содержать вселенную, очень похожую на нашу. А за пределами нашей вселенной может лежать гораздо большая вселенная. А мы всего лишь заключены в черную дыру внутри нее.

За краем нашей Вселенной находится другая

Другая теория предполагает, что пока еще не наблюдаемая часть нашей Вселенной содержит еще большую часть Вселенной. Больше звезд, галактик и скоплений в бесконечно расширяющемся пространстве.

Это также делает данную теорию похожей на другое предположение, называемое «Теория Мультивселенной». Если пространство действительно бесконечно расширяется, то должны существовать и бесконечные повторения нашей вселенной, нашей планеты Земля. В одной бесконечной вселенной должно быть бесконечное количество «Земель». В конце концов, есть предел тому, сколько всего можно создать с помощью атомов, даже если этот предел непостижимо высок.

Но если наша Вселенная постоянно расширяется, то во что же она расширяется? Если наша Вселенная имеет форму воздушного шара, который надувают, то она расширяется на своей поверхности. Но что такое пространство вокруг шара? Если наша Вселенная — это замкнутый круг, то что находится за его пределами? Должно же что-то быть?

На картинке выше показаны три возможные геометрические формы нашей Вселенной. Но какую бы из них вы ни выбрали, у нее есть «внутри» и «снаружи». Другое измерение. Нечто потустороннее.

Темный поток извне

Если следовать общепринятым космологическим моделям, то распространение скоплений галактик в нашей Вселенной в результате расширения и инфляции должно быть случайным. Однако ученые утверждают, что обнаружили определенную закономерность, показывающую, что некоторые части Вселенной притягиваются сильнее, чем другие. Это притяжение должно исходить от мощной силы, возникающей за пределами наблюдаемой нами Вселенной.

Первоначально предполагалось, что этой ненаблюдаемой внешней силой может быть и черная дыра. Но если бы это была черная дыра, то скорость приближения ускорялась бы экспоненциально, чем ближе они были бы к черной дыре. Однако их скорость остается постоянной, и вероятность того, что причиной гравитационного притяжения является черная дыра, невелика.

Ученый, доктор Ричард Холман, предполагает, что эта внешняя сила может исходить от другой вселенной, находящейся за пределами нашей.

Эти утверждения все еще оспариваются, но представляют собой интересную теорию о чем-то могучем, скрывающемся за пределами нашей Вселенной.

Вселенная является частью мультивселенной

Одна из самых популярных теорий гласит о существовании «мультивселенной» — совокупности бесчисленных вселенных, которые плавают в пузырьках рядом друг с другом. Каждая вселенная состоит из альтернативной реальности.

Учитывая эту теорию и ее подход к бесконечности, можно утверждать, что существует вселенная, в которой ваша жизнь точно такая же, как и сейчас, за тем лишь исключением, что вы работаете клоуном на роликах. В другой вселенной вы никогда не рождались. А в третьей — вы серийный убийца.

Теорема о мультивселенной описывает все эти вселенные, плавающие рядом друг с другом в пустом пространстве, не связанные друг с другом. Каждая из них содержит отдельную реальность, как пузырь. И некоторые люди предполагают, что вы можете попасть в другую реальность, пройдя через червоточину или черную дыру.

Это возвращает нас к теории о том, что мы застряли в черной дыре. Ведь это означает, что, прыгнув в другую черную дыру, мы можем попасть в другую вселенную.

Скорее всего, мы никогда не получим правильного ответа на вопрос, что же на самом деле находится за ее пределами.

Поскольку Вселенная расширяется быстрее скорости света, мы, скорее всего, никогда не сможем достичь ее границы или увидеть ее. То, что находится за ее пределами, может остаться загадкой даже спустя долгое время после гибели человечества.

И хотя в процессе расширения и течения времени открываются новые галактики и звезды, свет которых только начинает доходить до нас, эти вновь найденные звезды и галактики будут становиться все тусклее из-за красного смещения, поскольку свету приходится преодолевать большее расстояние. Самые далекие звезды и галактики просто станут невидимыми.

Что это — мультивселенная, великое ничто или другая галактика за пределами черной дыры? Мы, скорее всего, никогда не узнаем ответа на этот вопрос. Нам останутся лишь предположения и теории о том, что находится за гранью.