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Детская задачка со спичками поставила Сеть в тупик

5
  • 5.04.2024, 18:20
  • 1,476
Детская задачка со спичками поставила Сеть в тупик

Из какого числа или знака надо переложить одну спичку?

Эта на первый взгляд простая детская задачка со спичками может потренировать сразу несколько ваших показателей: внимательность, пространственное мышление и скорость счета.

Задача очень простая: нужно передвинуть только 1 спичку, чтобы пример стал верным. Важно: ее нельзя убрать с рисунка, можно только передвинуть. Ничего лишнего на рисунке остаться не должно.

Сможете найти решение быстрее чем за 10 секунд? Если получится, то можете быть уверены — вы справились лучше 82% людей.

Если вы не смогли найти ответ, то вернитесь к задаче и попытайтесь сделать это еще раз. Возможно, со второй попытки у вас получится. Не сдавайтесь раньше времени.

Ответ можно узнать здесь.

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