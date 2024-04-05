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Топ-3 увлекательные комедии для просмотра в выходные

  • 5.04.2024, 19:30
  • 1,996
Топ-3 увлекательные комедии для просмотра в выходные

Эти картины поднимут настроение.

Комедии дарят возможность расслабиться и отдохнуть. Выходные не за горами, поэтому это идеальный повод собраться с близкими и насладиться совместным просмотром замечательных фильмов.

«Кино 24» подготовило три замечательных комедии.

«Дюплекс», 2003

Недавно молодожены Алекс и Нэнси нашли квартиру своей мечты, хотя с соседями им не повезло. Над ними живет пожилая ирландка, которая, несмотря на свой возраст, остается живой и любознательной. Ее вмешательство в дела супругов существенно нарушает их повседневный распорядок.

Ситуация стала невыносимой для молодых супругов, что заставило их прибегнуть к крайним мерам, чтобы решить проблему. Однако старушка оказалась на удивление хитрой, что еще больше усложнило ситуацию.

«Мальчишник в Вегасе», 2009

Совершенно невероятная комедия «Мальчишник в Вегасе» непременно заставит зрителей смеяться и однозначно развеселит их. Фильм рассказывает о группе лучших друзей, которые отправляются на дикую мальчишник в Лас-Вегасе. Ребята настолько хорошо повеселились, что на следующее утро проснулись в причудливой и забавной ситуации. На первый взгляд – вроде бы ничего необычного, однако есть несколько но..

Главные герои обнаруживают, что у одного из них отсутствует зуб, в шкафу сидит чей-то ребенок, а в ванной комнате вообще хозяйничает настоящий тигр. Жених, главный виновник торжества, также нигде не появляется, что добавляет хаоса и путаницы.

То, как ребята пытаются разобраться с последствиями своей незабываемой ночи в Вегасе точно повеселит зрителей.

«Смешанные», 2014

В комедийном фильме «Смешанные» сюжетная линия рассказывает об отце-одиночке Джиме Фридмане и матери-одиночке Лорен Рейнальдс, которые неожиданно встречаются во время неудачного свидания вслепую. Несмотря на их решение никогда больше не видеться, судьба вмешивается, когда они случайно путают кредитные карты в ресторане.

Когда же Джим приезжает, чтобы вернуть карточку, то совершенно случайно узнает, что может приобрести хорошую путевку, на один из курортов Африки. Однако он и представить себе не мог, что вторую часть той путевки купит Лорен, и их дороги снова пересекутся, однако уже на другом континенте.

По повороту судьбы, пара теперь проведет весь свой отпуск вместе, что приведет к ряду комичных и забавных ситуаций.

Эти комедии идеально подойдут, чтобы поднять настроение и хорошо провести время. Приятного просмотра!

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