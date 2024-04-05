Уроженка Лиды вышла в финал главного польского конкурса красоты 5.04.2024, 20:24

Она поборется за титул Miss Polonia.

Божена Вороно родилась в Лиде, но сейчас живет в Польше, она уже получила польское гражданство. Девушка подала заявку на участие в конкурсе «Miss Polonia» еще в январе. Тогда же Божена прошла кастинг и вышла в полуфинал.

На этом этапе участницы проводили самопрезентацию для членов жюри. Божена рассказала, что родилась недалеко от польской границы, а ее дедушка ходил в один класс с известным польским певцом Чеславом Неменом. А еще девушка напомнила, что недалеко родился Адам Мицкевич, пишет MOST.

Божена успела поработать в журналистике, а сейчас заканчивает учебу на криминалиста. У девушки есть свой подкаст, на который она приглашает психологов. К тому же, Божена любит петь — она даже участвовала в популярном польском шоу.

Для жюри девушка исполнила песню Polskie Kwiaty — и покорила директора конкурса своим голосом. По решению жюри, уроженка Беларуси вышла в финал.

«Miss Polonia» — это главный национальный конкурс красоты в Польше. Победительница представит страну на конкурсе «Мисс Мира».