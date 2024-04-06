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В Чечне запретили слишком быструю и слишком медленную музыку

  • 6.04.2024, 9:41
В Чечне запретили слишком быструю и слишком медленную музыку

Установлен «приемлемый» диапазон темпа.

Власти российской Чечни запретили исполнять слишком быструю и слишком медленную в республике, передает УНИАН.

Теперь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту, заявил в ходе расширенного совещания министр культуры ЧР Муса Дадаев.

Как рассказали в Минкульте республики, это решение окончательное и согласовано с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, по поручению которого ведомство сейчас также проводит «огромную работу по вопросу соответствия чеченских музыкальных, вокальных, хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму исполняемых произведений», пишет «Грозный информ».

По словам Дадаева, необходимо «нести в народ и в будущее наших детей» культурное наследие чеченцев: «обычаи, традиции, наши адаты, нохчалла - особенности чеченского характера, в который включен весь спектр моральных, нравственных и этических норм жизни чеченцев».

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