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«Казахи следующие, решение уже есть»

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  • 6.04.2024, 11:16
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«Казахи следующие, решение уже есть»

Депутат Госдумы РФ Гурулев проговорился о нападении на Казахстан.

После Украины власти РФ намереваются начать войну против Казахстана. Соответствующее заявление сделал одиозный российский депутат генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Гурулев.

Голосовое сообщение Гурулева было слито 6 апреля влиятельным Telegram-каналом ВЧК-ОГПУ, который, как считается, связан со спецслужбами РФ.

Насколько подлинной является аудиозапись, неизвестно. Однако голос в ролике, очевидно, принадлежит Гурулеву. Утверждается, что это голосовое сообщение депутат отправил коллегам из комитета Госдумы по обороне.

«Казахи, наглядевшись на Украину, сильно бздят, что они следующие. Просто бздят! Но они будут следующие! Они сейчас дов…ся! В принципе, думаю, решение уже есть», - говорит в ролике Гурулев.

Отметим, что российское телевидение последние годы начало очень активно разжигать ненависть против Казахстана. Используются те же тезисы, что и в свое время против Украины. Казахов обвиняют в русофобии, притеснении русскоязычных, внешнем управлении, участии в «антироссийском сговоре» и прочем.

Параллельно высокопоставленные чиновники РФ публично заявляют претензии на северные земли Казахстана, уверяя, что они якобы были «подарены» Астане Советским Союзом.

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