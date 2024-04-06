«Казахи следующие, решение уже есть» 1 6.04.2024, 11:16

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Депутат Госдумы РФ Гурулев проговорился о нападении на Казахстан.

После Украины власти РФ намереваются начать войну против Казахстана. Соответствующее заявление сделал одиозный российский депутат генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Гурулев.

Голосовое сообщение Гурулева было слито 6 апреля влиятельным Telegram-каналом ВЧК-ОГПУ, который, как считается, связан со спецслужбами РФ.

Насколько подлинной является аудиозапись, неизвестно. Однако голос в ролике, очевидно, принадлежит Гурулеву. Утверждается, что это голосовое сообщение депутат отправил коллегам из комитета Госдумы по обороне.

Гурулёв выдал планы Кремля по Казахстану!

Казахстан следующий после Украины.



Казахи готовьтесь к обороне!!! pic.twitter.com/QirK5UQ0iF — Совесть Виктора Олевича (@Budanov_Magneto) April 6, 2024

«Казахи, наглядевшись на Украину, сильно бздят, что они следующие. Просто бздят! Но они будут следующие! Они сейчас дов…ся! В принципе, думаю, решение уже есть», - говорит в ролике Гурулев.

Отметим, что российское телевидение последние годы начало очень активно разжигать ненависть против Казахстана. Используются те же тезисы, что и в свое время против Украины. Казахов обвиняют в русофобии, притеснении русскоязычных, внешнем управлении, участии в «антироссийском сговоре» и прочем.

Параллельно высокопоставленные чиновники РФ публично заявляют претензии на северные земли Казахстана, уверяя, что они якобы были «подарены» Астане Советским Союзом.