Быстрый тест для проверки IQ: надо найти гриб в лесу за пять секунд 11 6.04.2024, 11:49

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Не «залипайте» на черепахе.

Загадки с визуальной составляющей - это полезные задания, благодаря которым можно стать более внимательными к деталям и научиться быстро отделять главное от второстепенного.

Чтобы «прокачать» свою внимательность, можете попробовать справиться с таким непростым заданием - в лесу вы увидите черепаху, а надо найти гриб.

Это еще и своеобразный тест на уровень коэффициента интеллекта - человек с высоким IQ сможет разыскать гриб за 5 секунд.

Важно не «залипнуть» на черепахе - если вы потратите на ее рассматривание хотя бы несколько секунд, то вероятность провала станет очень большой. Подумайте, какие места «любят» грибы. Если вы это знаете, тогда можете сразу же сосредотачиваться на тех частях изображения на которых, по вашему мнению, может быть гриб.