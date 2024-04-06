Топ-5 живописных мест в Беларуси, где стоит побывать этой весной 1 6.04.2024, 15:51

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Какие направления для экологического туризма можно выбрать и во сколько обойдется поездка.

В этом году для белорусов открылись новые направления для отдыха за границей. Однако не стоит забывать, что и дома есть немало уникальных и красивых мест, которые помогут уединиться с природой. Посещение национальных парков и заповедников подарит не меньше впечатлений, чем поездка на море. Экотуры по Беларуси только начинают набирать популярность в последние годы. Myfin.by решил изучить, какие направления для экологического туризма можно выбрать и во сколько обойдется поездка.

Заказник «Споровский»

Где находится: Брестская область.

Заказник «Споровский» находится на территории сразу четырех районов Брестской области: Березовского, Дрогичинского, Ивановского и Ивацевичского. На огромных просторах заказника можно любоваться красотой болот, реки и озера. Благодаря тому, что местность осталась практически в нетронутом виде, удалось сохранить исчезающие виды растений, птиц и животных. Многие из них занесены в Красную книгу.

Здесь есть возможность понаблюдать за редкими рыбами, млекопитающими и насекомыми. Стоит отметить, что данный заказник – это первая территория в нашей стране, получившая международный статус охраны Рамсарского угодья.

Цены. Чтобы узнать больше о месте, в котором находитесь, закажите обзорную или индивидуальную экскурсию – стоимость составит 13–50 рублей. Аренда беседок обойдется в 10–90 рублей, а проживание — 25–35 рублей на человека. Дополнительно придется внести в расходы стоимость проезда до заказника на собственном транспорте. Если же выбрать организованный тур, то его цена будет от 180 рублей на одного человека.

Национальный парк «Припятский»

Где находится: Гомельская область.

Отправляемся в еще одно живописное место, которое находится в Гомельской области, – парк «Припятский». Его главные достопримечательности – река Припять и природные комплексы. Место подойдет как для спокойного, так и для активного отдыха.

Здесь можно посетить сафари-парк, в котором увидите диких животных в естественной среде обитания. Также есть историко-культурный комплекс «Музей под открытым небом». В этом месте можно узнать о белорусской истории и традициях, почувствовать местный колорит. А на смотровой башне открываются прекрасные виды на реку.

Созданы все условия и для любителей рыбалки. В озерах обитает около 37 видов рыб. Есть предложения для охотников – попробовать добыть боровую дичь, копытных животных и многих других. Правда, идея экотуризма мало сочетается с охотой. Если же хочется спокойно провести время, то можно прокатиться на теплоходе, катамаране или моторной лодке. Или выбрать готовые экотуры, которые предлагает парк.

Цены. Проживание будет стоить от 24 рублей (в зависимости от выбранного комплекса и количества человек в комнате). Посещение сафари-парка обойдется в 10–30 рублей, а музея – 3–5 рублей (дополнительно можно заказать услуги экскурсовода – 10–30 рублей). Речные прогулки стоят 20–260 рублей, а готовые экоэкскурсии – от 10 рублей. На любительскую рыбалку придется потратить до 150 рублей. Так что итоговая сумма за путешествие будет зависеть от ваших предпочтений во время отдыха. Еще нужно добавить расходы на дорогу. Из Минска организованные туры продаются по цене от 130 рублей.

Национальный парк «Нарочанский»

Где находится: на территории Минской, Витебской и Гродненской областей.

Огромный парк «Нарочанский» – это не только красивые пейзажи, но еще и место для отдыха. Одной из главных его фишек являются территории водных экосистем. Каждое озеро имеет свои рельефы и индивидуальность. В парке можно найти редкие и охраняемые виды растений, также там зарегистрировано более 300 видов позвоночных животных. В водоемах обитает около 35 видов рыб.

Национальный парк «Нарочанский» предлагает множество различных экскурсий на любой вкус. Например, экскурсия по экологической тропе природного комплекса «Голубые озера» – «Путешествие в природу», посещение сафари-парка или дендрологического сада. Популярны веломаршруты и обзорные экскурсии по территории парка. Для тех, кого интересует охота и рыбалка, есть предложения по организации такого досуга.

Цены. Стоимость за проживание будет зависеть от выбранного комплекса и составит минимум 80 рублей. Цены на экскурсии разные. Например, посещение сафари-парка на группу из 18 человек обойдется в 237 рублей, а дендрологического сада – около 6 рублей. Актуальные цены лучше узнавать перед поездкой. Также стоит учитывать стоимость проезда до парка. Организованный тур из Минска можно приобрести от 50 рублей.

Республиканский ландшафтный заказник «Званец»

Где находится: Брестская область.

Крупнейшее в Европе низинное болото мезотрофного типа с большим количеством открытых минеральных «островов» находится на территории заказника «Званец». Флора и фауна места действительно впечатляет: можно увидеть более 650 видов растений, 125 видов птиц и 5 видов рептилий. Стоит отметить, что многие из них находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу.

Заказник отлично подходит для экологического туризма. Здесь предлагают экотуристические маршруты, где все желающие увидят уникальную природу, достопримечательности и познакомятся с растительным и животным миром. Экологические тропы рассчитаны на прохождение за 2-3 часа. По мере прохождения маршрута увидите стенды с информацией о животных и растениях. Также группу сопровождает гид, который поделится интересными и важными фактами.

Цены. Проживание обойдется в 20 рублей на человека. А экскурсии – от 7 до 50 рублей (в зависимости от количества человек в группе). Дополнительно стоит рассчитать сумму, которую потратите на дорогу.

Центр экологического туризма «Станьково»

Где находится: Минская область.

Напоследок расскажем о месте, до которого не придется далеко добираться из Минска. На территории Центра экологического туризма «Станьково» для посетителей есть зоосад, парк диких животных, конеферма и комплекс развлечений. Для туристов также предусмотрена аренда беседок. Место отлично подойдет для уединенного отдыха на природе.

В зоосаде и парке диких животных более 40 видов птиц и млекопитающих. Здесь есть страусы, павлины, зубры, олени, ламы и многие другие. По периметру сада проложен пешеходный маршрут для гостей, чтобы было удобнее наблюдать за его жителями. На конеферме можно увидеть лошадей различных пород и совершить конную прогулку под руководством инструкторов. После отдыха есть возможность посетить баню и ресторан.

Цены. Аренда домиков для проживания – от 300 рублей. Посещение зоосада на одного человека обойдется в 10 рублей, а конные прогулки – от 4 до 40 рублей. Дополнительно надо учесть оплату питания в ресторане и проезд до «Станьково».

Экотуризм в Беларуси: сколько стоит путешествие?

Экотуризм – это прекрасная возможность насладиться красотами природы, не выезжая за границу. Такой отдых часто выбирают туристы, у которых нет возможности уйти в длительный отпуск: есть экотуры всего на день или два (по желанию путешественника). В поездку можно отправиться самостоятельно или найти уже готовый тур в агентстве. Цены зависят от выбранной поездки: от 50 рублей на человека. Если же самим организовать путешествие, то необходимо посчитать стоимость транспорта, посещения экскурсий и проживания.