Стало понятно, что произошло в «Крокусе» Игорь Эйдман

7.04.2024, 8:41

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Игорь Эйдман

Путин внезапно признался.

Сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время. Путин иногда случайно не врет, а пробалтывается и, вопреки обыкновению, говорит правду. Вот и вчера он признался, что «РФ не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов».

Действительно, РФ может только совершать террористические атаки рукам исламских фундаменталистов. Хамас подтвердит.

Становится понятно, что произошло в «Крокусе».

1. Путину решил повторить удачный для него опыт 1999 года: с помощью провокационного теракта сплотить расслабившееся и заговорившее о «нормализации» население вокруг трона, мобилизовать общество на новую эскалацию войны.

2. Организовать теракт было поручено ФСБ. Нужны были какие-то экстремисты, готовые его совершить, которых чекистские провокаторы использовали бы втемную. Выгоднее всего было задействовать в этом качестве украинцев или российских оппозиционеров. Однако среди них таких безумцев не нашли. Пришлось использовать агентуру среди исламистов. Решили, что потом все равно на Украину свалят.

3. Хорошо известно множество случаев, когда чекисты, в погоне за новыми звездочками, с помощью провокаторов создавали ячейки ИГИЛ из среднеазиатских мигрантов, а потом их «доблестно разоблачали», ловили или убивали. Об этом писала, например, затравленная ФСБ Ирина Славина. В данном случае задача была другой. Необходимо было поймать исламистов уже после совершения теракта (и, возможно, помочь им в его подготовке).

4. ФСБ использовала находящуюся под ее контролем группу исламистски настроенных мигрантов. Чтобы мотивировать будущих террористов, чекисты допустили связь участников группы через интернет с представителями ИГИЛ «Хоросан», от которых было получено добро на террористическую атаку. Игиловцы, естественно, не знали, что их сторонники в далекой Москве действуют под контролем чекистских провокаторов.

5. Провокаторы обещали террористам зеленый коридор до белорусской границы и возможность скрыться. Поэтому участники нападения даже не попытались раствориться в толпе или сменить машину. Их, естественно, обманули и задержали, пока они были в относительной близости не только к белорусской, но и к украинской границе, чтобы «подтвердить украинский след».

6. После теракта, как и было задумано, российские власти стали обвинять во всем Украину и разгонять антиукраинскую истерию. Однако они не учли, что ИГИЛ обидится. Игиловцы возмутились, что у них хотят «украсть победу» и стали демонстрировать доказательства связей с пойманными террористами. Это сильно подпортило Кремлю его антиукраинскую игру в мире. Однако в России провокация может сработать, местный телеплебс в любую бредовую ложь поверит.

Игорь Эйдман, «Телеграм»