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Егор Шарангович побил рекорд по голам в НХЛ среди белорусских хоккеистов

  • 7.04.2024, 8:45
  • 1,306
Егор Шарангович побил рекорд по голам в НХЛ среди белорусских хоккеистов
Егор Шарангович

До него список снайперов возглавлял Михаил Грабовский.

Нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович забросил свою 30-ю шайбу. Это лучший результат среди белорусов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

До Шаранговича список снайперов возглавлял Михаил Грабовский — у него было 29 голов в составе «Торонто» в сезоне-2010/11.

В матче против «Эдмонтон Ойлерз» Шарангович отличился во втором периоде, реализовав большинство. Также на счету Егора голевая передача. Но «Калгари» это не помогло — «огоньки» проиграли (2:4). Команда белоруса после 76 матчей (в регулярном чемпионате НХЛ клубы проводят по 82 игры) потеряла все шансы на попадание в плей-офф.

Статистика Шаранговича в этом сезоне: 56 (30+26) очков, −24 показатель полезности, 166 бросков, 8 минут штрафа.

Теперь Егору осталось превзойти иное достижение Грабовского — по очкам. В том же чемпионате-2010/11 Михаил заработал 58 (29+29) баллов за результативность.

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