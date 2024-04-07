Назван самый лучший iPhone по версии пользователей 7.04.2024, 13:33

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Неожиданный выбор.

Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали мартовский рейтинг гаджетов Apple, которыми (согласно опросам) пользователи яблочного бренда довольны больше всего. Аналогичный рейтинг есть и для Android-устройств.

Статистика интересна тем, что лидирующие места в ней достались раритетным моделям Apple. Так, на первой строчке оказался 10,5-дюймовый iPad Pro 2 с 96,6% положительных отзывов. За ним следует вышедший в 2020-м iPad Air 4 с результатом 95,9%.

Если смотреть только на смартфоны, то лидером стал iPhone 12 mini, который на момент выхода не угодил мировой аудитории и провалился в продажах. Но сегодня запрос на компакты вырос и ультракомпактные габариты «мини», вкупе с мощным чипсетом и качественной двойной камерой нашли свою аудиторию.

Еще один «любимчик» пользователей – iPhone SE 2020, который закрепился на 5 месте. Это самый доступный айфон на рынке, который не похож ни на один из актуальных смартфонов из-за дисплея диагональю 4,7-дюйма. Дизайн у него не самый современный, зато телефон свободно умещается в одной руке, а обновления iOS он будет получать еще 2 года.

Интересно, что в топе не оказалось ни одного актуального телефона Apple. Из последних самая высокая оценка у iPhone 13 mini, который занял 12 место с оценкой в 92%.

Что касается нового iPhone 16, то его покажут в сентябре. В этом году Apple планирует сделать основной акцент на камерах. Для этого на корпусе даже установят еще одну кнопку, с помощью которой можно будет настраивать зум и фокус. А экраны Pro-моделей вырастут впервые за много лет.

А на май у Apple запланирована премьера новых планшетов, и оба релиза, как ожидается, будут существенными: iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет сразу в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.