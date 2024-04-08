Синоптики предупредили белорусов о температурных качелях

Синоптики предупредили белорусов о температурных качелях1
- 8.04.2024, 11:01
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Но до настоящей теплой весны осталось совсем немного.
Внезапное, порадовавшее всех белорусов тепло внезапно сменилось дождями. Контрастные погодные явления сбивают с толку, но переживать не стоит, до настоящей тёплой весны, если верить синоптикам, осталось совсем немного, пишет telegraf.news.
С воскресенья погода возьмёт курс на потепление — в Беларусь придёт тепло с юга Европы. Воздух начнёт прогреваться и достигнет своего пика в среду, явив белорусам майские +22..+25°, уверяют синоптики телеграм-канала Nadvorie.
В Белгидромете на начало недели спрогнозировали «переменную облачность».
Так, в понедельник, 8 апреля, по Беларуси ожидают погоду преимущественно без осадков. Кратковременные дожди возможны пройдут по северу страны, отметили специалисты Белгидромета. В отдельных районах, днём и ночью, спрогнозировали слабый туман. Ночью столбик термометра покажет +5 +12°С, а днем от +18°С по северу Беларуси и до +26°С по юго-западу страны.
В вторник, 9 апреля, погода останется прежней — преимущественно без осадков и кратковременные дожди по северу страны. Температура воздуха ночью +7 +14°С, днем тёплые +20 +26°С, считают госсиноптики.
Однако обольщаться не стоит, с той же среды в Беларусь придёт холодный фронт с западной Европы и температура вновь снизится, отмечают синоптики телеграм-канала Nadvorie.
«Похолодает, но не как в прошлый раз, а градусов до +12..+15°, что в принципе является нормой для апреля», — считают специалисты телеграм-канала Nadvorie.
Там же отметили, что подобная картина сохранится вплоть до выходных, после чего, в воскресенье, температура опять начнёт повышаться.