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Синоптики предупредили белорусов о температурных качелях

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  • 8.04.2024, 11:01
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Синоптики предупредили белорусов о температурных качелях

Но до настоящей теплой весны осталось совсем немного.

Внезапное, порадовавшее всех белорусов тепло внезапно сменилось дождями. Контрастные погодные явления сбивают с толку, но переживать не стоит, до настоящей тёплой весны, если верить синоптикам, осталось совсем немного, пишет telegraf.news.

С воскресенья погода возьмёт курс на потепление — в Беларусь придёт тепло с юга Европы. Воздух начнёт прогреваться и достигнет своего пика в среду, явив белорусам майские +22..+25°, уверяют синоптики телеграм-канала Nadvorie.

В Белгидромете на начало недели спрогнозировали «переменную облачность».

Так, в понедельник, 8 апреля, по Беларуси ожидают погоду преимущественно без осадков. Кратковременные дожди возможны пройдут по северу страны, отметили специалисты Белгидромета. В отдельных районах, днём и ночью, спрогнозировали слабый туман. Ночью столбик термометра покажет +5 +12°С, а днем от +18°С по северу Беларуси и до +26°С по юго-западу страны.

В вторник, 9 апреля, погода останется прежней — преимущественно без осадков и кратковременные дожди по северу страны. Температура воздуха ночью +7 +14°С, днем тёплые +20 +26°С, считают госсиноптики.

Однако обольщаться не стоит, с той же среды в Беларусь придёт холодный фронт с западной Европы и температура вновь снизится, отмечают синоптики телеграм-канала Nadvorie.

«Похолодает, но не как в прошлый раз, а градусов до +12..+15°, что в принципе является нормой для апреля», — считают специалисты телеграм-канала Nadvorie.

Там же отметили, что подобная картина сохранится вплоть до выходных, после чего, в воскресенье, температура опять начнёт повышаться.

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