Пожар охватил российский ракетный корабль «Серпухов»8
- 8.04.2024, 14:57
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Судно находится в Калининградской области РФ.
В Калининградской области РФ произошел пожар на российском ракетном корабле «Серпухов». Он имеет серьезные повреждения.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.
«Серпухов» — малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М», пятый корабль серии, спущенный на воду в 2015 году. Судно базируется в Балтийске.
Напомним, сегодня во Владивостоке горело уникальное российское судно «Екатерина Великая».