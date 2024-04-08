Россия попросила топливо в Казахстане после крушения производства на НПЗ 8 8.04.2024, 15:09

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Бензина в стране может не хватить.

Российские власти обратились к Казахстану за помощью из-за угрозы дефицита бензина после того, как удары украинских дронов и паводок обвалили производство на нефтеперерабатывающих заводах, пишет The Moscow Times.

Как сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли, Москва попросила казахстанские власти создать резерв бензина на случай, если в России возникнет его дефицит.

По словам одного из собеседников агентства, объем запроса составляет 100 тысяч тонн. «Подписали соглашение, все оформили в рамках индикативного баланса», — пояснил источник Reuters.

Другие источники агентства сомневаются, что Казахстан сможет выполнить просьбу Кремля: запасы бензина в стране составляют лишь 307 тысяч тонн Аи-92 и 58,7 тысячи тонн — Аи-95. В настоящее время только Атырауский НПЗ может выпускать бензин экологического класса К5 (Евро-5), тогда как Чимкентский НПЗ стоит на ремонте (с 25 марта по 8 мая), а следом запланирован ремонт Павлодарского НХЗ (июнь–июль).

В конце марта Россия уже обращалась за помощью с бензином к Беларуси. По словам главы комитета энергетики Госдумы Павла Завального, была достигнута договоренность о закупках в объеме 100–150 тысяч тонн в месяц.

Источники Reuters отмечают, что ситуация на российских НПЗ сулит дефицит топлива. Уже «в мае в России может не хватить бензина для внутреннего рынка», отмечает один из собеседников агентства.

По его словам, ответом властей может стать ужесточение действующего с 1 марта запрета на экспорт бензина: он может быть распространен в том числе на страны ЕАЭС.

По данным Росстата, за три недели марта Россия потеряла 10,1% производства бензина и почти 4% выпуска дизельного топлива после серии налетов дронов, остановивших переработку на НПЗ в Рязани, Сызрани и Самаре.

В минувшие выходные из-за паводка встал Орский НПЗ компании «Фортеинвест». В прошлом году завод переработал 4,5 млн тонн нефти и произвел 0,8 млн тонн автобензина, 2,2 млн тонн дизтоплива.