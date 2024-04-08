Дэвид Саттер: Не было ни единого шанса, что невзрачный Путин станет президентом 8.04.2024, 15:53

3,916

Дэвид Саттер

Фото: France 24

Есть ли связь между терактом в «Крокусе» и взрывами в РФ в 1999 году?

Со дня теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» прошло две недели, но не утихает вопрос: кто же на самом деле стоит за нападением.

Об это сайт Charter97.org поговорил с известным американским журналистом Дэвидом Саттером, который специализируется на тематике СССР и России.

— Я все-таки предполагаю, что это был ИГИЛ. Наши [американские] разведслужбы имели информацию о готовившейся атаке, даже указывали на «Крокус Сити Холл» как на одну из возможных мишеней этой атаки. Не сомневаюсь, что это был ИГИЛ. Между прочим, ранее «ИГИЛ-Хорасан» напал на русское посольство в Кабуле. И самое главное, что когда русские спецслужбы все-таки предотвратили нападение 7 марта на синагогу в Калужской области, они сказали, что оно готовилось ИГИЛ, и что они действовали на основании информации, которую получили от Америки.

Поэтому здесь, я думаю, нет больших сомнений. Плюс тот факт, что ИГИЛ это рекламирует. Они обычно не претендуют на чужие террористические акты. Теперь же террористы сказали и повторили, что это именно они, кто это сделал, они угрожали повторить это.

Поэтому, я думаю, что все эти обвинения со стороны России, что это был организовано странами Запада или Украиной, это просто пропагандистский трюк.

Рассуждения о том, что русские власти сами организовали теракт, чтобы иметь предлог для мобилизации, мне кажутся маловероятными. Естественно, я знаю лучше многих других, что русские власти способны на такие вещи. Я абсолютно убежден, что они организовали взрывы в 1999 году, в результате которых Путин стал президентом. Но в этом случае, мне кажется, что это не было организовано путинским режимом.

Прежде всего, нет необходимости это делать. Они могут провести мобилизацию без этого. Просто так нагнетать атмосферу им тоже не особо нужно. Плюс, такие события, террористические акты в таком масштабе внутри России, фактически подрывают их главную цель, войну в Украине, потому что они могут создать впечатление, что Россия сама под угрозой, не имеет смысла нападать на других.

— Получается, что рассуждения, о том что можно провести параллели между взрывами домов 1999 года и этой атакой — близость к выборам, мобилизация общества — эти аргументы вы не принимаете?

— Этот террористический акт был после выборов, а в 1999 году они готовились к выборам. В 1999 году была определенная цель: создать панику, оправдать вторую войну в Чечне, переродить Путина в верховного главнокомандующего, который защищает невинно убитых русских людей. Это было очень тщательно срежиссировано. Здесь же — ничего подобного, какая-то конкретная цель — не ясна. Все, что они могут извлечь из этого, они извлекли постфактум, обвиняя Украину.

Но есть, конечно, одно исключение: я допускаю, что они знали о том, что террористический акт готовится, не очень старались это предотвратить, видели в этом какую-то выгоду для себя. Может быть, рассчитывали на то, что если это случится, то можно будет обвинить Украину. Хотя, такой расчет (если он был) не очень дальновидный, потому что это создает в России ощущение, что надо покончить с войной, потому что есть угроза здесь, которая исходит от других акторов. Я этого не могу полностью исключить, но я не вижу, что это была часть какого-то такого грандиозного заговора, который мы видели в 1999 году.

— Вы — один из ведущих мировых экспертов по теме взрывов домов 1999 года. По вашему мнению, мотива и непосредственных причин для организации властями теракта в «Крокус Сити Холле» нет, как нет и четких признаков того, что теракт был организован властями?

— Нет признаков, что это был организовано русскими властями. В 1999 году они арестовали фсбшников, которые заложили бомбу в подвал здания в Рязани — там была масса свидетельств. Я думаю, что если бы мы могли иметь международный трибунал, мы бы неоспоримо доказали, что в 1999 году была провокация, которая была устроена с целью усадить Путина на пост президента.

В данной ситуации (теракт в «Крокус Сити Холле») таких улик у нас нет — у нас просто подозрения, потому что мы знаем характер русских лидеров. Мы знаем их склонность к провокациям. В то же время есть немало свидетельств, что это было организовано именно ИГИЛ, включая их объявление, что именно они за это ответственны.

— В то же время есть, скажем, мелкие несоответствия с версией о том, что путинские спецслужбы не вовлечены в это. Многие видные оппозиционные деятели из России и комментаторы в Украине, отмечают, что «Крокус Сити Холл» — это очень охраняемое место, что рядом есть административные здания, что долго не было реакции полиции. По таким косвенным признакам возникает подозрение, что спецслужбы не реагировали должным образом так, как они могли бы реагировать.

— «Крокус Сити Холл» находится все-таки вне пределов Москвы, в другом административном регионе, где режим безопасности слабее, а доступ к этому объекту легче. Туда можно беспрепятственно доехать без московского надзора. Этот объект был выбран умышленно. Естественно, могут быть новые свидетельства, новые улики, указывающие на то, что это была провокация, которая была организована путинским режимом. Но на данный момент, мне кажется, что это был террористический акт, который был совершен ИГИЛом.

Сейчас путинский режим старается извлечь из этого политическую выгоду. Раньше, в 1999 году, они сами взрывали дома по политическим причинам. Сейчас они стараются использовать сделанное другими в политических целях.

Но есть одна туманная возможность, что они об этом знали, и не старались это предотвратить. Это труднее всего доказать. Эту возможность нельзя исключить. Но на самом деле выгоды от этого у них очень мало. Они могли обвинить Украину по совершенно другим причинам в злодеянии в отношении России. Мобилизация от этого не зависела.

Говоря о взрывах 1999 года, мы можем сказать, что не было никакого шанса, чтобы невзрачный, абсолютно лишенный харизмы Путин стал бы президентом, если бы не было этих взрывов. Эти взрывы сделали Путина президентом России.

Цели, которых могло достигнуть нападение на «Крокус Сити Холл», весьма туманны и размыты, не очень определенные и не очень важные. Их можно достигнуть совершенно другими способами. Поэтому, хотя я не исключаю идею, что они знали о нападении и решили ничего не делать (это тоже в соответствует их нравственным стандартам), мне кажется, на базе информации, которой мы сейчас располагаем (и я хочу подчеркнуть, что может новая информация может менять картину) все, что я вижу в данной ситуации, толкает меня на мысль, что все-таки это был провал спецслужб, что они не хотели оперативно и серьезно реагировать на предупреждения от Америки. Сейчас они стараются это использовать в пользу войны в Украине.

— За десятилетия нахождения у власти Владимир Путин стал известен тем, что очень страшные провалы в обеспечении безопасности, которые приводили к большим человеческим жертвам, он использовал для своей выгоды. После каждого такого провала он становился сильнее. Как вы считаете, как будет использован этот провал?

— Если говорить о Дубровке, Беслане, то я не уверен, что с их точки зрения это были провалы — они участвовали в планировании этих террористических актов, они контролировали ход событий. У них был определенный план, и этот план работал: не было никаких переговоров по поводу урегулирования в Чечне, уничтожили демократическое, по крайней мере, не экстремистское чеченское крыло.

В случае Беслана их агенты были среди террористов. Они освободили людей из тюрем накануне террористического акта — и эти люди появились там. Власти получили предупреждения, которые указывали именно на эту школу, а они ничего не делали, игнорировали

Я не исключаю, что подобные факты существуют и в этом случае. Но пока они не были обнародованы. Мы должны сейчас делать выводы только на базе информации, которой располагаем. Их участия не видно. Мы не можем сказать, что среди этих террористов были агенты ФСБ, которые руководили операцией. Мы знаем, что американское посольство предупредило по поводу «Крокус Сити Холла», но они предупредили за две недели до события и сказали, что это одна из возможностей.

Если смотреть на это трезво, мне кажется, мы можем точно сказать, что они демонстрируют свой полный цинизм: «постараемся использовать этот террористический акт для политических целей». Мы можем также сказать, что пока нет информации, что они сами готовили этот террористический акт.

— Цинизм, политический оппортунизм, полное пренебрежение человеческой жизнью мы уже видели. Но мы не видели такой звериной жестокости по отношению к задержанным. Творились страшные зверства, самым мягким из которых было то, что прямо из реанимации на каталке задержанного привезли в суд. Почему такая показная жестокость по отношению к задержанным?

— Это соответствует той идее, что это был провал россиян, а они сейчас показывают на публику, как они сильны. Они восприняли этот факт, что это могло произойти как унижение. Сейчас российские власти, как люди не очень далекие и, безусловно, без особого уважения к закону, хотели бы продемонстрировать русскому обществу, что все-таки «мы сильные, мы можем и будем вас защищать, будем их пытать». Это, конечно, свидетельствует об уровне цивилизованности, уважения к закону и нравственным нормам в России. Скорее всего, как мне кажется, это психологическая реакция на поражение: несмотря на предупреждение, эти террористы сумели это все сделать. Естественно, заказчики, организаторы не попали в руки русских спецслужб, а дебильных исполнителей можно бить и пытать просто для демонстрации силы.

— Как этот теракт повлияет на российское общество? Поменяется ли оно?

— Надо иметь в виду, что ИГИЛ обещал, что это будет повторяться. Они укрепляются в Афганистане. Расположены они близко. Через Центральную Азию они имеют доступ к России. Очень много людей из Центральной Азии работают в России на временной или постоянной основе.

Если это будет повторяться, если будет целая серия таких нападений, это может влиять на ситуацию не в пользу войны в Украине, не в пользу Путина.

Такой символ, пример нестабильности, отсутствие контроля, думаю, не пойдет на пользу режиму.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram