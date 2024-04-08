Как белорусам самостоятельно получить визу в Польшу по новой схеме 8.04.2024, 16:36

2,198

Рассказали в турагентстве.

Туроператор белорусского туристического агентства «Зебра» записала полезный ролик о работе польского визового центра, который изменил систему верификации с 4 апреля.

«На удивление система работает. С перебоями, но вчера и сегодня многие действительно смогли записаться», — рассказала туроператор.

По её словам, изменения коснулись нескольких моментов.

Так, теперь при самостоятельном оформлении визы белорусам для того, чтобы войти в аккаунт, нужно набрать пароль на клавиатуре, которая появляется на экране. После этого на электронную почту должен прийти пароль, который также нужно ввести в нужное поле.

Туроператор заметила, что операция с первого раза может и не получиться, т.к. пароль приходит в течении 10 минут, а его «срок действия» всего лишь 5 минут.

После того как пользователь введёт свои паспортные данные, он попадёт на страничку верификации, где нужно будет показать на камеру свой паспорт и сделать селфи.

После всех проделанных операций пользователь перейдёт на страницу регистрации, где сможет забрать необходимое ему место.