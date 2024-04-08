Как белорусам самостоятельно получить визу в Польшу по новой схеме
- 8.04.2024, 16:36
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Рассказали в турагентстве.
Туроператор белорусского туристического агентства «Зебра» записала полезный ролик о работе польского визового центра, который изменил систему верификации с 4 апреля.
«На удивление система работает. С перебоями, но вчера и сегодня многие действительно смогли записаться», — рассказала туроператор.
@zebra.turs ♬ Chill Vibes - Tollan Kim
По её словам, изменения коснулись нескольких моментов.
Так, теперь при самостоятельном оформлении визы белорусам для того, чтобы войти в аккаунт, нужно набрать пароль на клавиатуре, которая появляется на экране. После этого на электронную почту должен прийти пароль, который также нужно ввести в нужное поле.
Туроператор заметила, что операция с первого раза может и не получиться, т.к. пароль приходит в течении 10 минут, а его «срок действия» всего лишь 5 минут.
После того как пользователь введёт свои паспортные данные, он попадёт на страничку верификации, где нужно будет показать на камеру свой паспорт и сделать селфи.
После всех проделанных операций пользователь перейдёт на страницу регистрации, где сможет забрать необходимое ему место.