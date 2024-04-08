В Польше нашли доспехи крылатого гусара 1 8.04.2024, 19:11

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Иллюстративное фото

Фотофакт.

В поле у деревни Микуловице на юго-востоке Польши был обнаружен редкий артефакт — часть комплекта гусарских доспехов 17-го века.

Это захватывающее открытие сделал польский металлоискатель и ютубер Патрик Хмелевский, известный как «Профессор Детекториста». Доспехи, находившиеся на глубине двух футов под поверхностью воды в течение более трех столетий, поражают своим отличным состоянием.

Гусары, чьи доспехи были обнаружены, представляли собой элитную легкую кавалерию, отличающуюся необычным внешним видом и стратегиями боя. Они носили громоздкие «крылья» на спине, состоящие из орлиных перьев, создавая грозный звук в бою. Доспехи гусар также украшались шкурами животных и другими элементами, придающими им красочный и устрашающий вид.

Исследователи подтвердили аутентичность находки, отметив, что доспехи являются неполными, но достаточно хорошо сохранившимися для определения их времени и происхождения.

Предполагается, что они были изготовлены на месте по заказу местного дворянина. Специалисты считают, что артефакты датируются первой половиной 17 века, но окончательные выводы будут сделаны после проведения консервационных работ.

После завершения консервации доспехи будут доставлены в музей Сандомирского замка, чтобы сохранить их для будущих поколений и дать возможность погрузиться в историю гусарской культуры и военного искусства 17-го века.