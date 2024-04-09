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Россияне нанесли ракетный удар по Полтавской области

  • 9.04.2024, 3:31
  • 1,304
Россияне нанесли ракетный удар по Полтавской области

Есть погибший, среди пострадавших трое детей.

Россия вечером в понедельник, 8 апреля, нанесла удар по Полтавской области.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил в Telegram, что оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре, на месте работают экстренные службы.

Позже Пронин уточнил, что, предварительно, один человек погиб, пятеро пострадали — среди них трое детей. Еще одного человека спасли из соседнего дома. В результате российского удара разрушена кровля гражданского дома, начался пожар.

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