Из Севастополя в Калининград: новые подробности о сгоревшем ракетном корабле «Серпухов» 9.04.2024, 7:48

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Что означает для РФ потеря этого судна.

Российский ракетный корабль «Серпухов» загорелся в Калининградской области 7 апреля 2024 года. В результате этого судно получило серьезные повреждения.

Этому кораблю всего более 10 лет, но за это время он был частью сначала Черноморского флота, потом – Балтийского. А еще участвовал в различных военных учениях.

Что известно о корабле «Серпухов» и что означает эта потеря для россиян, говорится в материале «24 Канала».

Что случилось с ракетным кораблем «Серпухов»

8 апреля 2024 года источники «24 Канала» в украинских спецслужбах сообщили, что накануне в Калининградской области загорелось судно «Серпухов» – малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М», который является пятым кораблем из этой серии.

По предварительным данным, пожар на судне произошел, когда оно находилось на военно-морской базе «Балтийск» в Калининградской области России. Причины возгорания «Серпухова» пока не разглашаются.

Однако источники отметили, что пожар на корабле – успешная операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

Позже ГУР МО подтвердило успешную операцию, отметив, что в результате пожара внутри ракетного корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации. На восстановление «Серпухова» понадобится немало времени.

Характеристики ракетоносителя

Пятый малый ракетный корабль из серии 21631 «Серпухов» заложили в январе 2013 году на Зеленодольском заводе, а через 2 года спустили на воду. Испытания корабля проходили в Черном море вблизи Новороссийска.

После испытаний «Серпухов» вошел в состав 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота.

Часто заявленные россиянами характеристики оружия и техники несколько не соответствуют действительности из-за завышенных показателей. Что касается «Серпухова», то россияне заявили о таких характеристиках:

водоизмещение – 949 тонн;

длина – 74,1 метра;

ширина – 11 метров;

высота – 6,57 метра;

максимальная скорость – 25 узлов (более 46 километров в час);

дальность хода – 2 500 миль на скорости 12 узлов.

экипаж – 32 человека.

Кроме того, этот корабль оборудован различным вооружением:

пусковая установка «Калибр-НК» или комплекса «Оникс» на 8 ракет;

артиллерийская установка АК-190-01 / А-190М калибром 100 миллиметров в носовой части корабля;

артиллерийская установка АК-630М-2 «Дуэт» калибром 30 миллиметров в кормовой части;

2 морские пулеметные установки МТПУ с пулеметами КПВ калибром 14,5 миллиметра;

2 ЗРК «Гибка» на 4 или 8 ракет «Игла» или «Игла-М1» на кормовой и носовой части корабля;

3 пулемета калибром 7,62 миллиметра;

противодиверсионный ручной гранатомет.

Что известно о корабле «Серпухов»

У ракетного корабля «Серпухов» за 11 лет существования уже немалый послужной список. Не долгое время он был частью Черноморского флота, потому что в 2016 году «Серпухова» приобщили к средиземноморской группировке военно-морских сил страны-террориста. Через несколько месяцев корабль стал частью российского Балтийского флота и с тех пор там и остается.

В 2016 году «близнец» этого корабля – «Зеленый дол» – наносил удары ракетами «Калибр» по сирийскому городу Алеппо.

И возникает вопрос – почему же уничтожение этого корабля важно в российско-украинской войне?

Есть два момента:

война переходит на территорию агрессора, независимо от расстояния до Украины.

российский Черноморский флот несет колоссальные потери и один за другим теряет корабли. Не исключено, что для восстановления боеспособности россияне захотят передислоцировать в Черное море корабли из других флотов. Но подобные случаи это делают невозможным.

россиянам существенно не хватает ракет, поэтому приходится налаживать производство новых для ударов по Украине. Поэтому не исключено, что на корабле могли быть ракеты – «Калибры» или «Ониксы», которые враг планировал транспортировать в Черное море, чтобы атаковать Украину.