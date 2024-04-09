История гибели двухлетней девочки в Сербии шокировала страну 9 9.04.2024, 9:31

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Стали известны подробности.

В сербском селе Баньско Поле 26 марта пропала двухлетняя Данка Илич. Она была с мамой и братом на прогулке. Мама отошла взять воды детям, а когда вернулась, девочки уже не было. Ее тело до сих пор не нашли, но уже точно известно, что девочка мертва, пишет Подгорица News.

Данку искала вся страна. Полицейские и спасатели осмотрели село, подключился Интерпол, девочку якобы заметили в Австрии. Но, как оказалось, Данка погибла в день исчезновения. Девочку сбили на служебном автомобиле работники коммунальной службы — 50-летние Деян Драгиевич и Срджан Янкович.

Полиция засекла движение автомобиля по камерам. Обоих мужчин подозревали с самого начала, но ждали результатов экспертизы. При задержании оба признались: сбили девочку, положили тело в багажник и выкинули на свалке.

Позже выяснилось, что девочка была жива после удара автомобиля. На той скорости, с которой двигалась машина — около 20 км/ч, — сбить насмерть было невозможно.

За рулем был Янкович. Якобы он даже не заметил, что сбил ребенка, ему сказал об этом Драгиевич. Дальше версии разнятся: по одной — Драгиевич сразу задушил девочку и закинул в багажник. По другой — девочка очнулась в машине, начала плакать и Драгиевич ее задушил. Тело выбросили на свалке.

Вот только на свалке его так и не нашли. Полиция считает, что Деян Драгиевич вместе с братом Долибором вернулся на свалку и перепрятал тело. Долибора задержали, но в эти выходные он скончался. Сейчас полиция допрашивает отца Деяна и Долибора, подозревая, что он тоже может что-то знать.

Второй убийца — Срджан Янкович — решил «защищать себя молчанием». Полиция раскопала участок у его дома, но не нашла ни следа девочки. Отец Янковича сокрушался — мол, полиция уничтожила его прекрасный салат.

Издание отмечает, что, когда мужчины выбросили тело девочки на свалке и возвращались обратно, они встретили отца Данки. Оба соврали ему, что не видели девочку. А вечером Янкович пошел искать Данку вместе с волонтерами.