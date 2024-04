Макрон сделал еще один блестящий ход Андрей Пионтковский

Эммануэль Макрон

Эти кадры войдут в историю.

Эти выразительные кадры сохранят для потомков два роковых мгновения истории XXI века. Торжествующий чекистский трикстер в сеансе геополитической магии превращает в пыль одного за другим предпоследнего и последнего Императоров современного Рима. На сцене в Хельсинки в 2018 году и затем в Женеве в 2021-м городу и миру явились пара государственных деятелей – один и тот же субтильный человечек и два разных крупных джентльмена. При взгляде на них ни у кого из десятков миллионов телезрителей не возникало сомнений, кто доминантный самец в этих парах, а кто испытывает глубокую психологическую зависимость от партнера.

Всю вторую половину XX века в Овальном кабинете Белого дома находился человек, которого весь мир и, что еще важнее, который сам себя воспринимал как лидера Запада, лидера Свободного мира. При всей условности и размытости этих категорий.

Это символическое кресло в Белом доме пустует уже, по меньшей мере, более двенадцати лет.

Ни Обама, ни Трамп категорически не ощущали себя лидерами Запада или Свободного мира. У них обоих была глубокая идеологическая установка на уход США из мировой политики.

Левак Обама c молоком матери (в прямом и переносном смысле) впитал убеждение в виновности США перед «угнетенными народами мира», кланялся в пояс и извинялся за «преступления американского империализма" перед арабскими народами, перед вьетнамским народом и далее по списку.

Трамп, напротив, с противоположных крайне правых позиций считал виновными перед США весь мир и прежде всего их западных союзников, «сидящих у Америки на шее». Сладкой музыкой для Кремля звучала его сокрушительная критика НАТО и особенно 5-й статьи ее Устава.

Крот истории, видимо, выбрал этих двух очень непохожих друг на друга персонажей для максимального закрепления тенденции ухода США из мировой истории.

Вся риторика и предвыборной кампании, и первых месяцев президентства Байдена была основана на идее преодоления этой двенадцатилетней тенденции: I’vе come back! Америка вернулась!

Уж он-то действительно видел себя лидером Запада и Свободного мира. Очень прочувственно, я бы даже сказал, не без самолюбования Байден поделился этим своим ощущением 21 июля 2021 года в публичном Town Hall выступлении:

«It’s the first time I ever felt like – you always hear say «leader of the free world». Well, I realize, when I’m sitting across from Putin, who I know, he knows who I am; I know who he is. He knows I mean what I say and can do what I say. He understands. And we must be the leader of the free world. If we don’t do it, nobody good is likely to do it or has the capacity to do it. I really mean it. I genuinely mean it». («Впервые я почувствовал себя, как обычно говорят, «лидером свободного мира». Ну, я понимаю, что когда я сижу напротив Путина, он знает, кто я. Я знаю, кто он. Он знает, что я имею в виду то, что говорю, и могу делать то, что говорю. Он это понимает. И мы должны быть лидерами свободного мира. Если мы этого не сделаем, никто из хороших людей вряд ли это сделает или не сможет это сделать. Я действительно так считаю. Я искренне так считаю»).

Прочтите этот короткий текст внимательно или еще лучше – посмотрите его на YouTube. Это драматический человеческий документ. Байден скорее человек простодушный, чем хитроумный и коварный. Он не лицемерит. Напротив, он говорит совершенно искренне, глубоко взволнованный пережитым им 16 июня новым головокружительным ощущением:

Я – ЛИДЕР СВОБОДНОГО МИРА. Я сижу напротив самого Путина, и он знает, кто я такой. И он знает, что I mean what I say and can do what I say. He understands.

Да, глумливое выражение лица Путина сразу же после встречи подтверждает, что он действительно perfectly understands who is Mr. Biden и what Mr. Biden can do. В частности, он знает, что через полчаса на своей пресс-конференции Байден сомнамбулически повторит чрезвычайно важную для Путина фразу о безальтернативности Минских соглашений. Более того, Путин understands, что он «got exactly what he wanted from Biden in Geneva».

Такова была оценка большинства американских экспертов и комментаторов. Байден провалил первый же свой кастинг на роль лидера Свободного мира, к которой он так серьезно относился.

Именно в Женеве взвесив «лидера свободного мира» и найдя его очень легким, Путин утвердился в своей идее окончательного решения украинского вопроса.

С тех пор прошло почти три года. Уже погибли сотни тысяч людей в самой кровопролитной войне на европейском континенте после 1945 года. Байден иногда зачитывает по промптеру или с заготовленных для него картонных квадратиков какие-то очень правильные слова. Как, например, в своем обращении к нации 20 октября 2024 года:

«Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common: They both want to completely annihilate a neighboring democracy – completely annihilate it.If we don’t stop Putin’s appetite for power and control in Ukraine, he won’t limit himself just to Ukraine».

«Хамас и Путин это разные угрозы. Но у них есть нечто общее. Они хотят полностью уничтожить соседнее демократическое государство – полностью уничтожить».

Но законопроект по оказанию военной помощи Украине с тех пор вот уже полгода блокируется в Палате представителей республиканцами по настоянию Трампа. А администрация Байдена в этот тяжелейший для истекающей кровью Украины час посылает в Киев своего высшего чиновника, чтобы... запретить украинцам наносить удары дронами по российским НПЗ.

Больше ада, больше топлива для российской военной машины для completely annihilating Украину. Оказывается, это необходимо дедушке Байдену из предвыборных соображений (он опасается возможного повышения цен на бензин в США).

Политический класс США в целом продемонстрировал неспособность этого государства выполнить роль Лидера Свободного мира в мировой войне, развязанной против Западной цивилизации силами абсолютного зла.

В этой войне невозможно победить, бесконечно проводя перед собой дрожащими руками красные линии самоограничений. Oб отказе от пресловутых красных линий и необходимости нанести поражение России заявил Эммануэль Макрон. Он согласился с Байденом, что Putin won’t limit himself just to Ukraine. Но именно поэтому, полагает Макрон, Запад (Coalition of Willing) должен нанести России поражение в Украине в союзе с героически сражающейся украинской армией, единственной на сегодня выполняющей ту миссию, ради которой ровно 75 лет назад был создан Северо-атлантический союз. Смерть мозга которого, Макрон провидчески диагностировал еще 5 лет назад.

Французские военнослужащие уже участвуют в военных действий в Украине, – счел необходимым подчеркнуть Президент Франции. А в ответ на стандартный ядерный шантаж Путина он немедленно напомнил военному преступнику, что у Франции тоже есть ядерное оружие.

Франция сделала очень серьезную заявку на освободившуюся в роковые минуты Истории вакансию Лидера Свободного мира.

И вот новость сегодняшнего дня! Макрон сделал еще один блестящий политический ход! Он предложил Великой Британии разделить с Францией бремя лидерства Свободного Мира. Министры иностранных дел Франции (Стефан Сежурне) и Великой Британии (Дэвид Кэмерон) сделали совместное историческое заявление The world is safer for a renewed Entente:

«We are both absolutely clear: Ukraine must win this war. If Ukraine loses, we all lose. The costs of failing to support Ukraine now will be far greater than the costs of repelling Putin.

Britain and France are proud of the support we have provided to Ukraine, from unprecedented sanctions to co-ordinated deliveries of the first long-range missile systems, Scalp and Storm Shadow. Just last month, the first Ukrainian pilots graduated from training with the Royal Air Force to start training with the Armée de l’air et de l’espace, as part of a programme to build up Ukraine’s ability to fly modern F-16 fighter jets.

But we must do even more to ensure we defeat Russia. The world is watching – and will judge us if we fail».

«Мир станет безопаснее для обновленной Антанты:

Нам обоим абсолютно ясно: Украина должна выиграть эту войну. Если Украина проиграет, мы все проиграем. Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет намного выше, чем цена отпора Путину.

Великобритания и Франция гордятся поддержкой, которую мы оказали Украине: от беспрецедентных санкций до скоординированных поставок первых ракетных систем большой дальности Scalp и Storm Shadow. Буквально в прошлом месяце первые украинские пилоты закончили обучение в Королевских ВВС и приступили к обучению в Воздушно-космических силах Франции в рамках программы по обучению пилотов Украины управлять современными истребителями F-16.

Но мы должны сделать еще больше, чтобы победить Россию. Мир наблюдает за нами, и будет судить нас, если мы потерпим неудачу».

Андрей Пионтковский, kasparov.ru