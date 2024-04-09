В ГУР раскрыли интересный факт о сгоревшем на Балтике российском корабле «Серпухов» 9.04.2024, 12:25

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У Москвы были на него планы.

Российский ракетный корабль «Серпухов», выведенный из строя на Балтике, рассматривался для переброски в Черное море из-за потери части Черноморского флота.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает «Радіо Свобода».

«Учитывая потери Черноморского флота, такие сценарии компенсации рассматриваются врагом. Но переброска судов достаточно затруднена. Понятно, что Турция не пропускает военные корабли. Другие пути логистические существуют, но они сложны и длинны», - сказал он.

По его словам, то, что корабль выгорел, означает, что судно остается на плаву, но современное технологическое оборудование выведено из строя, повреждено, и для того, чтобы отремонтировать судно, нужно длительное время.

Для военных объектов на территории РФ безопасных мест нет, добавил представитель ГУРа.

«В любом случае расширение фактически театра боевых действий для российских флотов - это хорошие новости», - сказал Юсов.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российский ракетный корабль «Серпухов» 7 апреля был выведен из строя в результате пожара. В разведке уточнили, что огонь полностью уничтожил средства связи и автоматизации корабля.

Инцидент произошел на военно-морской базе «Балтийск» в Калининградской области РФ.