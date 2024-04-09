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Opel возродил знаменитую модель в новом формате

  • 9.04.2024, 12:56
Opel возродил знаменитую модель в новом формате

Легенда 90-х возвращается.

Опубликованы первые официальные фото Opel Frontera 2024. Знаменитую модель вернули на рынок и с лета стартуют ее продажи в Европе. Первые подробности авто раскрыли на сайте концерна Stellantis, пишет «Фокус».

Новый Opel Frontera сменил формат и теперь будет компактным 4,4-метровым кроссовером. Он стал преемником Opel Crossland.

У кроссовера высокий капот, толстые задние стойки крыши и рельефные боковины. Передняя часть выполнена в фирменной стилистике Opel Vizor — с черной вставкой между фарами.

В салоне Opel Frontera 2024 на передней панели установлены два больших 10-дюймовых дисплея. Внутри установлены 4 USB-порта и беспроводная зарядка для телефонов с охлаждением. Смартфон, кстати, можно подключить к авто с помощью специального приложения. Объем багажника составляет 460-1600 л.

Характеристики Opel Frontera 2024 пока не раскрывают, однако заявлено, что кроссовер предложат в электрической и «мягкой» гибридной модификациях.

Электромобиль Opel должен получить 156-сильный мотор и батарею на 54 кВт∙ч (как у Mokka и Corsa), а его запас хода составит около 400 км. Гибрид же очевидно оснастят 1,2-литровым 136-сильным турбомотором с 48-вольтовой установкой (ее недавно получили модели DS).

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