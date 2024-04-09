Белорусский режим провалил планы по экспорту в страны Африки, Латинской Америки и Азии

Белорусский режим провалил планы по экспорту в страны Африки, Латинской Америки и Азии5
- 9.04.2024, 13:11
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В этом признался сам Лукашенко.
Лукашенко признался в проблемах с экспортов в страны дальнего зарубежья.
Объем продаж составил менее 20 процентов по отношению к досанкционному 2021 году.
Не выполнены планы по экспорту в «дружественные страны дальней дуги» — Африку, Латинскую Америку и Азию.
Отметим, что в последние годы Лукашенко активно пытался нарастить экспорт в Африку, даже ездил в турне по странам континента. Однако все его старания оказались тщетными.