Белорусский режим провалил планы по экспорту в страны Африки, Латинской Америки и Азии 5 9.04.2024, 13:11

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В этом признался сам Лукашенко.

Лукашенко признался в проблемах с экспортов в страны дальнего зарубежья.

Объем продаж составил менее 20 процентов по отношению к досанкционному 2021 году.

Не выполнены планы по экспорту в «дружественные страны дальней дуги» — Африку, Латинскую Америку и Азию.

Отметим, что в последние годы Лукашенко активно пытался нарастить экспорт в Африку, даже ездил в турне по странам континента. Однако все его старания оказались тщетными.