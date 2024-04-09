Леонид Судаленко: Лукашисты получили тревожный сигнал 3 9.04.2024, 17:27

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Леонид Судаленко

На горизонте замаячили уголовные дела против исполнителей репрессий.

СПЧ ООН постановил в срочном порядке создать группу из трех независимых экспертов по положению в области прав человека в Беларуси. В ее мандат будет входить проведение расследования и установление фактов, обстоятельств и коренных причин всех предполагаемых нарушений и ущемлений прав человека и нарушений, совершенных в Беларуси с 1 мая 2020 года.

Что означает этот шаг? Как будет работать группа? За комментарием сайт Charter97.org обратился к правозащитнику и бывшему политзаключенному Леониду Судаленко:

— Мы все знаем, что раньше был спецдокладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, а сейчас Совет ООН по правам человека создал такую группу из международных экспертов. В ее мандат, кроме документирования, как это всегда было, входит проведение расследований с указанием конкретных исполнителей политических репрессий.

Я бы сказал, это такой новый механизм, потому что для фактических исполнителей он много чего значит. Когда человек в мантии или прокурорском мундире будет знать, что его фамилия висит на всех международных площадках, его могут привлечь к уголовной ответственности по процедуре универсальной юрисдикции, то этот человек не будет так старательно исполнять эти репрессии. Может — побоится, может уйти в отставку.

Это очень хорошо, что такой механизм появился. Конечно, я пока высказываю такой осторожный оптимизм по итогам работы этой группы, но это что-то новое. Считаю, что это хорошая новость для всех людей, которые стоят на позиции защиты прав человека в нашей стране.

— Видите ли вы возможность, что по итогам работы этой группы будет либо создан какой-то судебный орган, либо документы будут переданы в какой-то из действующих судов?

— Конечно, ситуация в Беларуси пока что не та, чтобы вводить какой-то отдельный трибунал по нашей стране. В странах, где власть убивает миллионы человек, идут гражданские войны, не дай Бог, вот тогда вводят спецтрибунал.

Но это уже тревожный звонок для официального Минска, что каждый случай репрессий не останется без внимания международного сообщества. Подчеркиваю, это будет уже не только документирование, но и расследование. Где-то на горизонте уже появляется конкретное уголовное дело против каждого исполнителя. Это хороший инструмент, потому что репрессии, как мы видим, в Беларуси не останавливаются, принимают разные формы.

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