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Названы самые популярные смартфоны у белорусов

  • 9.04.2024, 23:59
  • 1,164
Названы самые популярные смартфоны у белорусов

Большинство граждан отдают предпочтение смартфонам на базе Android.

Аналитики пмессенджера Rakuten Viber назвали топ-5 смартфонов пользователей из Беларуси.

Большинство белорусов традиционно отдают предпочтение смартфонам на базе Android (83% в 2024 году), но число пользователей iOS-платформы растет, сообщили в пресс-службе мессенджера. По данным на конец февраля 2024 года, среди аудитории Rakuten Viber в Беларуси 17% являются пользователями системы iOS, в то время как в феврале 2023 года их было 14%.

По сравнению с данными Rakuten Viber за 2023 год, пятерка ведущих брендов смартфонов в Беларуси не изменилась.

Топ-5 выглядит следующим образом:

Redmi

Samsung

Apple

Huawei

Xiaomi

Топ-5 самых популярных моделей смартфонов среди белорусских пользователей:

iPhone 11

Redmi 9A

iPhone 13

Redmi 9C

Redmi 10C

В сравнении с данными Rakuten Viber за 2023 год, пятерка популярных моделей смартфонов изменилась. Так, iPhone 11 поднялся со второй позиции и стал лидером в этой категории, а iPhone 13 появился в списке и сразу же занял третью позицию.

Данная статистика получена с помощью внутренних инструментов Rakuten Viber и включает только агрегированные данные по брендам и моделям смартфонов.

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