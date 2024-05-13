Скандал в румынском «Динамо»: вместо известного футболиста за команду играет его брат-близнец? 2 13.05.2024, 18:03

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Клуб хочет сделать ДНК-тест, чтобы установить личность спортсмена.

В феврале этого года румынский футбольный клуб «Динамо» подписал договор с португальским футболистом Эдгаром Иэ. Странности начались сразу после его приезда, а теперь руководство практически уверено: за команду играет не Эдгар, а его брат-близнец Эделину. Подтвердить это пока не удалось, пишет Marca.

В клубе с самого начала были удивлены, что игрок плохо говорил по‑английски и общался только по‑португальски, ведь Эдгар играл в Испании, Франции, Турции и Нидерландах. Также руководство «Динамо» беспокоила и его посредственная (в отличие от ожидаемой) игра. Еще одним основанием для подозрений стал отказ игрока показать водительские права. Теперь клуб хочет сделать ДНК-тест, чтобы установить личность спортсмена.

Так как о подмене заговорили только сейчас, когда футболист успел провести пять матчей, у команды могут быть неприятности. Если докажут, что в играх принимал участие не тот игрок, что был заявлен, румынское «Динамо» может потерять восемь очков.

30-летний гвинейский и португальский защитник Эдгар Иэ играл за вторую команду «Барселоны», а затем выступал за такие клубы, как «Лилль», «Нант», «Трабзонспор», «Фейеноорд» и «Истанбул Башакшехир». В феврале 2024 года игрок перешел в «Динамо Бухарест», будучи свободным агентом. Его брат-близнец Эделину провел большую часть карьеры в низших лигах Португалии и Польши.