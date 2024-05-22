Отчаявшийся оккупант попытался атаковать боевой дрон ножом 22.05.2024, 10:49

И насмешил бойцов ВСУ.

Военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации пытался защититься от удара украинского беспилотного летательного аппарата, атакуя его ножом, но безуспешно.

Соответствующие кадры опубликовали военнослужащие батальона Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Telegram 22 мая.

Заметив приближение украинского дрона военный ВС РФ несколько раз замахнулся на него ножом. Однако нанести удар российский оккупант так и не успел. В конечном итоге он был ликвидирован ударом беспилотника.

«Курс ножевого боя от российского оккупанта. Орк пытался атаковать наш дрон ножом. Было смешно. Дайте еще», — прокомментировали кадры военные 47-й ОМБр.