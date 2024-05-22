«Это будет проигрыш России» 1 22.05.2024, 12:41

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Борислав Береза

Как Запад должен ответить на решение РФ изменить границы в Балтийском море.

Российские власти хотят в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Согласно документу, который подготовило Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Что стоит за этим шагом? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Это просто поднятие ставок, фактически Путин начинает свою любимую игру — поднимает ставки, переходит в агрессивную позицию. Он будет смотреть, как на это будут реагировать на Западе. Более того, Путин фактически хочет взять под контроль острова, а с их помощью контролировать Балтику.

Есть одна цель — напугать коллективный Запад, надеясь, что они испугаются и отступят, тогда Путин сделает следующий шаг. Вторая цель — спровоцировать пассивный ответ НАТО. Если он заявит, что это его территория, что ответит Альянс? «Немедленно откажитесь от этого желания?»

В таком случае Путин будет смеяться и считать, что он достиг своей цели. Но если же он увидит, что происходит какое-то выдвижение сил, или какой-то другой адекватный ответ, тогда это будет проигрыш Путина. Учитывая, что он поднимает ставки, надо смотреть, насколько готовы поднимать ставки члены Альянса.

Не так легко прогнозировать реакцию стран НАТО, но я бы хотел увидеть их включение на полную силу, а не высказывания, что они «очень взволнованы этой ситуацией». Россия сейчас, понимая, что она загнана в угол, переходит к классическому варианту — крыса, загнанная в угол, начинает бросаться на того, кто ее загоняет.

Вот и Россия сейчас начинает бросаться на страны НАТО, пытаясь показать, что они не могут ей противостоять. Это, кстати, сигнал странам Балтии и Польше, чтобы дискредитировать Альянс и показать, что если Россия перейдет в атаку, то НАТО не будет защищать эти страны. Здесь нужен четкий и жесткий ответ, все остальное Россия не поймет.

— Этот шаг совпадает с ядерными учениями, которые проводят Путин и Лукашенко. В чем логика двух диктаторов?

— Ядерные учения — это всего лишь политические заявления, совмещенные с бряцанием оружием, которое последние пару лет в России стало традиционным. Здесь это никак не связано.

Видно только одно — учитывая, что никаких больше аргументов у Путина нет, он в очередной раз пугает Запад ядерным оружием. Хотя, знаете, учения с использованием тактического ядерного оружия абсолютно бессмысленны, об этом говорят все военные эксперты. Помните выражение: «За неимением гербовой пишут и на простой»? Его можно интерпретировать: «Если нет аргументов, использую тогда ядерное оружие как единственный способ шантажа и запугивания».

Путин в последнее время все больше напоминает мальчика, который кричит: «Волки! Волки!». А вот когда или волки придут, или Альянс сделает свой шаг, что-то мне подсказывает, что мальчик будет не готов.

— Каким должен быть ответ Запада?

— Вплоть до выдвижения морских сил и фактически такой же нелинейный ответ о признании каких-то других территорий своими. России должно быть больно, она должна четко понимать, что ее бьют ее же оружием. В Кремле должны понять, что в эту игру можно играть вдвоем.

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