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Соловьева обвинили во лжи в прямом эфире его телешоу

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  • 22.05.2024, 15:23
  • 10,108
Соловьева обвинили во лжи в прямом эфире его телешоу

Пропагандист выгнал старожила своей программы.

Российский пропагандист Владимир Соловьев выгнал старожила своего шоу — бывшего журналиста Виталия Третьякова — после того, как он обвинил пропагандиста во лжи.

Перепалка произошла в прямом эфире телешоу.

«Соловьев, конечно, врет ежесекундно, но нашел интересный выход: запрещать другим указывать на его вранье», — прокомментировал ситуацию журналист, ведущий программы «Зомбоящик» на YouTube Илья Шепелин.

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