Соловьева обвинили во лжи в прямом эфире его телешоу

Соловьева обвинили во лжи в прямом эфире его телешоу9
- 22.05.2024, 15:23
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Пропагандист выгнал старожила своей программы.
Российский пропагандист Владимир Соловьев выгнал старожила своего шоу — бывшего журналиста Виталия Третьякова — после того, как он обвинил пропагандиста во лжи.
Перепалка произошла в прямом эфире телешоу.
«Соловьев, конечно, врет ежесекундно, но нашел интересный выход: запрещать другим указывать на его вранье», — прокомментировал ситуацию журналист, ведущий программы «Зомбоящик» на YouTube Илья Шепелин.