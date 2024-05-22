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Командир секретного подразделения ГУР рассказал о первом боевом применении морских дронов Magura

  • 22.05.2024, 15:41
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Командир секретного подразделения ГУР рассказал о первом боевом применении морских дронов Magura

Результат был «шикарный».

В мае 2023-го подразделение ГУР Group-13, работающее с морскими дронами Magura, провело свою первую успешную операцию: поразило возле Босфора российское разведывательное судно «Иван Хурс». Правда, повреждения не были фатальными, — вражеский корабль смог вернуться в Севастополь.

Об этом идет речь в статье NV «Ночной ужас моряков РФ».

Как вспомнил командир подразделения — офицер с позывным Тринадцатый — фактически атака на «Хурс» была боевым испытанием: в то время дроны имели проблемы со связью, да и команда еще не сработалась.

Как вспомнил руководитель Group-13, группа Magura встретила «россиянина» на рассвете — три дрона под прикрытием тумана незаметно приблизились к судну и атаковали. Россияне повредили два беспилотника, но третий смог поразить цель. «К сожалению — не критично», — добавил Тринадцатый.

Тем не менее, говорит теперь командир Group-13, «как для первой миссии результат был шикарный».

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