«Утонул новейший корабль» 2 22.05.2024, 15:52

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Петр Черник

Полковник ВСУ рассказал, что осталось от Черноморского флота РФ.

Ракетный корвет ВМФ России «Циклон» вошел в состав Черноморского флота в июле 2023 года, а уже 19 мая украинский ракетный удар потопил этот корабль класса «Каракурт» в Севастополе.

Осталось ли еще что-то от ЧМФ? Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому военному аналитику, полковнику запаса Вооруженных сил Украины Петру Чернику:

— Осталось, и нельзя недооценивать россиян. Информация о том, что якобы потопили последний корабль Черноморского флота, некорректная. Речь идет о том, что именно в бухте Севастополя потопили последний корабль класса «Каракурт».

Совокупно у них есть еще пять категорий ракетоносцев. Два больших фрегата типа «Буревестник» (каждый имеет по 8 пусковых контейнеров для ракет ЗМ14). Этот корабль относился к проекту 22800 «Каракурт». Есть еще 21631 «Буян-М» и проекта 22160 «Василий Быков». Плюс имеются дизель-электрические подводные лодки типа «Варшавянка». Как минимум три рабочих.

Если же сложить все суда вместе, в рабочем состоянии у них есть где-то 15-20.

Сложный вопрос, что у россиян есть в рабочем состоянии, а чего нет. Потому что ВСУ выгнали их из бухт Севастополя, взяв все под огневой контроль. Корабли постоянно нуждаются в бесконечном ремонте, а нормальная ремонтная база была только в Севастополе.

Еще один момент касается специальных кранов для загрузки ракет. Это ведь не просто так: взяли обычный кран типа КамАЗ, загрузили ракету. Это специальное оборудование, которое тоже было только в Севастополе. Вот и ответ на вопрос, почему россияне не стреляют.

Они сами не до конца понимают, в каком состоянии их техника, так как полноценно обслуживать ее не могут. Но они над этим работают, перемещают все ремонтные мощности из Севастополя в Туапсе, Новороссийск и Абхазию. Но это очень длительный процесс.

Нельзя сказать, что все потопили. Прекрасно то, что мы делаем это методично, скрупулезно и качественно. Прекрасно и то, что новейший корабль утонул, а там еще около 17 оккупантов погибло. А ведь у них есть серьезные проблемы с подготовкой личного состава. Им сложнее и сложнее этих людей подбирать. Но самое главное — то, что мы наносим по ним удары престижа.

Однако судьба войны будет решаться исключительно на суше. Даже если Украина потопит всё до последней российской шлюпки, то все равно все решаться будет на суше, а не в акватории Черного моря. Действительно, мы перешли на уровень войны престижа.

— Есть ли смысл от морской базы россиян в Крыму, учитывая точные удары ATACMS?

— Уже нет. Паритет полностью на украинской стороне. Они будут выводить по максимуму из Севастополя все, что там есть.