Россия начинает «звездные войны» Леонид Невзлин

22.05.2024, 16:28

Леонид Невзлин

Москва явно пытается выйти на новые ступени эскалации.

Пентагон предполагает, что Россия запустила новый космический военный аппарат, который может быть способен атаковать другие спутники. В Вашингтоне говорят, что Россия развернула это «новое противокосмическое оружие» на той же орбите, где находится правительственный спутник США.

Reuters пишет, что новый аппарат пока не приближался к американским объектам, но, судя по траектории, в дальнейшем может сблизиться со спутником американской разведки.

Это развертывание сил в космосе происходит на фоне заявлений США о том, что Россия разрабатывает ядерное оружие космического базирования, способное уничтожить целые сети спутников. Запуски нового «космического оружия» совпали с началом учений в РФ по применению нестратегического ядерного оружия на земле.

Москва явно пытается выйти на новые ступени эскалации. Там прямо говорят, что наземные учения с ядерным оружием – ответ на возможность отправки солдат стран Запада в Украину. И происходят эти учения вблизи украинских границ и территории ближайших к России стран НАТО. Теперь на повестке и «звездные войны» с США.

Безумцы в Кремле, развязав агрессивную войну против Украины и выпустив из бутылки джинна потенциального глобального конфликта, теперь ведут мир к тому, что может, без преувеличения, стоить жизни человеческой цивилизации.

Леонид Невзлин, Telegram