Микроавтобус с российскими номерами решил «проучить» белоруску на Toyota 6 22.05.2024, 17:07

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«Представляю, как она испугалась».

Читатель «Онлайнера» Вадим утверждает, что стал свидетелем того, как водитель микроавтобуса стал «учить» легковушку. Подробным описанием ситуации, а также коротким видео он поделился с нами.

«Выезжал из Боровлян 15 мая, — рассказывает Вадим. — За мной ехал белый бус. Он вилял из стороны в сторону (видимо, спешил). Передо мной двигалась девушка на Toyota. По правилам, без превышения скорости. Водителю микроавтобуса это не понравилось».

«Сразу после светофора бус пошел на обгон (по встречной полосе для поворота и через двойную сплошную), — продолжает очевидец. — После этого он решил „проучить“ девушку. Видео, к сожалению, быстро обрывается, но в конце можно заметить, как у микроавтобуса загораются стоп-сигналы. Водитель стал резко тормозить перед девушкой, она едва успела среагировать и тормозила практически до полной остановки. Думаю, она за рулем недавно, представляю, как она испугалась. К слову, у буса были российские номера».