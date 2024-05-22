Как белорусским родителям получить путевку с «дотацией» в загородный лагерь? 22.05.2024, 17:26

Разъясняет специалист.

Лето все ближе, а вместе с ним и очередной оздоровительный сезон в детских загородных лагерях. Как же обстоял дела с получением государственной дотации на удешевление путевки? В 2024 году ее размер составляет 248 рублей. Принцип «один ребенок – одна дотация – одна смена» сохранился. а.

«Вечерний Бобруйск» поговорил со специалистом представительства Могилевского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (г. Бобруйск) Валентиной Селезневой.

– Государственные средства на удешевление путевок в детские оздоровительные лагеря поступают на каждое койко-место по загрузке согласно технической документации по договорам с представительством. Далее путевки распределяются по заявкам организаций. Как правило, желающих на 2, 3 и 4 смены в несколько раз больше. На примере: «Мечта» получает дотацию на 560 мест в смену, а лагерь располагает возможностью разместить 590 человек. То есть, если путевки с дотацией уже реализованы, то родитель может приобрести путевку на одно из оставшихся 30 мест, но уже по полной стоимости.

– Как можно получить дотацию на путевку, если там, где работает родитель, нет профсоюза – ИП, мелкие предприятия и т. д. Какие документы при этом необходимо предоставить и куда надо обращаться?

– Поскольку «дотация» идет на лагерь, то независимо от численности организации и формы собственности, наличия профсоюзного комитета, с заявкой следует обратиться напрямую в лагерь.

– Какие категории работников имеют право на получение дотаций? Входят ли сюда ремесленники, самозанятые и т.д.?

– Право на получение путевки в лагерь, стоимость которой удешевлена за счет государственных средств, имеют следующие категории детей: дети лиц, работающих по трудовым договорам, гражданско-правовым договорам у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, на основе членства (участия) в юридических лицах любых организационно-правовых форм, дети военнослужащих и т.д.; дети индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, физических лиц-плательщиков налога на профессиональный доход; дети, родители которых являются неработающими пенсионерами и т.д.; дети безработных , зарегистрированных в установленном порядке в качестве безработных в комитете по труду, занятости и социальной защите гор- или райисполкома; дети лиц, обучающихся в дневной форме получения образования в учреждениях образования; дети-сироты; дети-инвалиды.

– Какие категории детей могут отдыхать с использованием госдотации больше чем одну смену?

– Право на повторное получение путевки имеют: дети из многодетных и неполных семей; дети неработающих пенсионеров; дети-сироты; дети направляющиеся в спортивно-оздоровительный лагерь.