Политические сказки Лукашенко 2 Кирилл Иванов

22.05.2024, 17:34

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Во что превращаются совещания диктатора с чиновниками.

В последнее время в общении с чиновниками самых разных рангов и ведомств Лукашенко все чаще дает советы и указания, противоречащие друг другу.

Вряд ли для кого-то это большая новость, ведь способность смешивать в одной фразе разнонаправленные смыслы у правителя подметили еще в начале его политической карьеры.

Но одно дело, когда человек говорит таким образом, что называется, на общие темы. И совсем другое, когда он при этом дает указание, требующие исполнения. И вот с этим раз от разу становится все труднее.

Сценка №1. Апрельское совещание по вопросам развития села.

— Если кто-то из губернаторов рассчитывает закрыть свои потребности импортной техникой, то от этих фантазий рекомендую отказаться. От слова «совсем». Недавно это мы детально обсуждали на совещании по промышленности. И не надо говорить, что импортное лучше, чем наше. Особенно сегодня.

Любопытно, что в «потемкинском» хозяйстве на родине Лукашенко к импортной технике относятся более спокойно. Достаточно посмотреть раздел «Растениеводство» на сайте «Александрийского», где фотографий «буржуйских» комбайнов на порядок больше, чем белорусских.

Вслед за рекомендацией отказаться от фантазий последовало признание:

— Белорусские машиностроители в состоянии обеспечить все ваши потребности, тем более, в кооперации с россиянами. Но пора осовременить машинно-тракторный парк страны. Сегодня аграрии (и не только отечественные) нуждаются в технике с высокой пропускной способностью, более мощных тракторах, комбайнах, кормораздатчиках и так далее.

Выходит, отечественная техника не так уж и способна до конца удовлетворить «фантазии» профильных чиновников?

Сценка №2. Конец апреля, поле где-то под Костюковичами.

— Сейчас надо по-военному сеять. По-военному. День и ночь. Надо сейчас вкинуть зерно в почву. Погода будет теплая, влага уходит, поэтому надо вовремя бросить зерно, — Лукашенко, не жалея красок, требует повысить темпы работ.

— Где-то надо попросить механизаторов, где-то надо власть дать такую, которую Сталин в годы войны не имел. К 9 мая мы должны посеять все, и кукурузу в том числе. Поэтому надо работать день и ночь. От этого никуда не деться.

И тут же следует уточнение:

— Я только хотел бы вас предупредить, чтобы мы не сели на белого коня, шашку наголо и пошли. Надо аккуратно обращаться и с рапсом, и с озимым ячменем. Это культуры очень нежные, они требуют определенных погодных условий.

Можно представить, какие мысли в этот момент роились в головах у свиты. Так по-военному или нежно? Вкинуть или аккуратно?

Тут начинаешь понимать министра сельского хозяйства, который по команде «Ищи зерно!» с завидным энтузиазмом ринулся исполнять. Ведь тут все предельно ясно, никаких тебе разночтений и противоречий.

Сценка №3. Начало мая, правитель инспектирует Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Увиденное ему вроде бы понравилось, военные удостоены похвалы, мол, молодцы, все цели «обнаружены, захвачены и уничтожены».

Но есть одно «но», которое не дает ему покоя:

— Одно только: если это все неожиданно, внезапно и честно. Если так, то да. Это не просто впечатляет, а это прилично. (…) Поэтому у меня одна только настороженность — чтобы это было честно. Внезапная проверка — значит, знают те, кому надо. А остальные работают, как в военное время. Если это так, то молодцы. Это неплохо.

И что должны были думать и чувствовать в том момент люди с большими звездами на погонах, которые наверняка не одну неделю готовились к этой самой «внезапности»?

Сценка №4, пока последняя. Совещание по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности, прошедшее 21 мая. Тема не блещет новизной — избыточность проверок.

— Еще раз хочу предупредить: никакого давления на предприятия, организации, субъекты хозяйствования и на людей быть не должно. Мы не должны людям мешать работать, — увещевает высокопоставленных контролеров Лукашенко.

И тут же делает смысловой разворот:

— Но, если кто-то заслуживает того, чтобы его проверили, его надо проверять столько, сколько нужно. Плачи и стоны здесь абсолютно ни к чему.

И продолжает, не меняя интонации:

— Контрольные, правоохранительные органы должны относиться к нашим предприятиям, как к своим детям, — они нас кормят. Поэтому нельзя им мешать работать. Система должна быть выстроена, и она должна работать.

Похоже, разгадать такой ребус не смог бы даже такой верный служака, как Леонид Анфимов, отдавший десяток лет работе в КГК.

Почему совещания с участием правителя все чаще превращаются в викторину для чиновников? Очевидно, что сказываются возраст и накопившаяся усталость. Рефрен «дайте мне экономику» — тому подтверждением.

Но есть, наверняка, еще и страх пустить все на самотек, доверить хотя бы часть своих функций подчиненным, которые формально и занимают для этого свои должности. А поэтому нас ждут новые главы из сборника политических сказок «Пойди туда — не знаю куда».

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»