В Германии сорвался вооруженный переворот: заговорщики просили Путина о поддержке 2 22.05.2024, 17:50

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Они выходили на посольство РФ.

В декабре 2022 года в Германии была проведена крупнейшая в истории страны антитеррористическая операция, пишет BILD.

Стражи порядка разоблачили заговор, во главе которого стоял 71-летний аристократ Генрих фон Рейсс). Он создал правую группировку «граждане Рейха» (Reichsbürger), чьей целью было свержение республиканского строя, арест ведущих политиков и восстановление монархии. Путчисты хотели штурмовать Бундестаг, арестовать депутатов и министров.

Во вторник во Франкфурте-на-Майне начался процесс над заговорщиками. На суде выяснилось, что при подготовке путча Рейсс пытался установить связь с Владимиром Путиным и группировкой «Ночные волки».

Он несколько раз встречался с представителями посольства РФ. В перехваченных телефонных разговорах он говорил, что ему придется «зарядить автомат Калашникова». «Я убью их», — сказал он о членах правительства Германии. Другая заговорщица, бывшая судья и депутат Бундестага Биргит Мальзак-Винкеман при покупке оружия сказала, что это «на случай, если вдруг придут русские». Подругой Рейсса была уроженка Калининграда Виталия Б.