Британия призвала нейтральные страны вступить в НАТО 1 22.05.2024, 18:05

Речь идет в первую очередь об Ирландии, Мальте, Австрии и Швейцарии.

Нейтральные страны, которые не являются членами НАТО, но пользуются его «ядерным зонтиком», должны присоединиться к Североатлантическому альянсу, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Его слова приводит Politico.

«Я буду настаивать на том, чтобы НАТО привлекла всех, кто пользуется защитой альянса, — сказал он. — Некоторые европейские страны эффективно извлекают выгоду из присутствия блока, они пользуются преимуществами свободы, но не присоединяются к коллективному сдерживанию на континенте».

Шэппс не стал перечислять конкретные страны, но, как отмечает Politico, речь идет в первую очередь об Ирландии, Мальте, Австрии и Швейцарии.

Заявление Шэппса последовало после его призыва к членам альянса увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП. По данным Politico, текущую цель в 2% ВВП достигли примерно две трети стран блока. Великобритания пообещала нарастить оборонные расходы до 2,5% ВВП к концу десятилетия.

В НАТО входит 32 страны, кандидатами на вступление в альянс являются Босния и Герцеговина, Украина и Грузия. В организации действует программа совместного использования ядерного оружия (Nuclear Sharing), которая стала основой сотрудничества США с европейскими союзниками после холодной войны. Она подразумевает распределение между членами НАТО «выгоды, ответственности и рисков ядерного сдерживания». Вашингтон также заключил соглашения о «ядерном зонтике» с Австралией, Южной Кореей, Японией, Федеративными Штатами Микронезии, Маршалловыми островами и Палау.