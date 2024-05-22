До +28 ожидается в Беларуси в четверг 22.05.2024, 18:06

Прогнозируют сильные дожди, грозы и град.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 23 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность. Ночью местами, а днем на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах пройдут сильные дожди, возможен град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. При грозах порывы усилятся до 14 м/с, в отдельных районах — до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 10-16 градусов, днем — плюс 22-28 градусов.