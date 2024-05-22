Швеция выделит Украине военную помощь на $7 млрд 22.05.2024, 20:30

Сумма будет разделена на три года.

Правительство Швеции при поддержке партии «Шведские демократы» согласовало план дополнительной военной помощи Украине на предстоящие три года на сумму в 75 млрд шведских крон (7 млрд долларов). «Для усиления шведской поддержки Украины и улучшения долгосрочных перспектив правительство и «Шведские демократы» согласовали рамки военной помощи Украине на период с 2024 по 2026 годы», - сообщило правительство в Стокгольме в среду, 22 мая.

Сумма в 75 млрд крон будет поровну разделена на три года. С учетом уже согласованного ранее пакета общая сумма военной помощи Швеции Киеву составит более 100 млрд шведских крон.

В сообщении правительства отмечается, что военная поддержка может включать безвозмездную передачу Украине военной техники, перечисление денежных средств и оказание финансовой помощи для закупки военного оборудования.