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Швеция выделит Украине военную помощь на $7 млрд

  • 22.05.2024, 20:30
Швеция выделит Украине военную помощь на $7 млрд

Сумма будет разделена на три года.

Правительство Швеции при поддержке партии «Шведские демократы» согласовало план дополнительной военной помощи Украине на предстоящие три года на сумму в 75 млрд шведских крон (7 млрд долларов). «Для усиления шведской поддержки Украины и улучшения долгосрочных перспектив правительство и «Шведские демократы» согласовали рамки военной помощи Украине на период с 2024 по 2026 годы», - сообщило правительство в Стокгольме в среду, 22 мая.

Сумма в 75 млрд крон будет поровну разделена на три года. С учетом уже согласованного ранее пакета общая сумма военной помощи Швеции Киеву составит более 100 млрд шведских крон.

В сообщении правительства отмечается, что военная поддержка может включать безвозмездную передачу Украине военной техники, перечисление денежных средств и оказание финансовой помощи для закупки военного оборудования.

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